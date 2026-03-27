Formula 1: Η McLaren του Πιάστρι ξεπέρασε τις Mercedes στο FP2 της Ιαπωνίας
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 10:59
Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι με McLaren ήταν ο ταχύτερος στην δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το Ιαπωνικό Γκραν Πρι, που είναι ο τρίτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 και διεξάγεται στην πίστα της Σουζούκα.

Μετά από την πρώτη περίοδο και την κυριαρχία των Mercedes του Βρετανού Τζορτζ Ράσελ και του Ιταλού Κίμι Αντονέλι, ο Πιάστρι ήταν ο πιο αποτελεσματικός στην πίστα, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, καθώς σημείωσε τον καλύτερο χρόνο γύρου με 1.30.133.

Ο Αυστραλός οδηγός, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη ούτε έναν γύρο στα δύο πρώτα Γκραν Πρι στην Αυστραλία (Μελβούρνη) και στην Κίνα (Σαγκάη) τον Μάρτιο.

«Αυτό το ξεκίνημα της σεζόν έδωσε στον Όσκαρ την ευκαιρία να δοκιμάσει την ωριμότητα, την δύναμη και την ικανότητά του να αντέχει στις προκλήσεις», δήλωσε στον Τύπο η επικεφαλής της ομάδας της McLaren, Άντρεα Στέλλα.

Ο Πιάστρι, ένας από τους διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου μαζί με τον Βρετανό «ομόσταυλο» του Λάντο Νόρις, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής το 2025, τερμάτισε μπροστά από τον 19χρονο Ιταλό Κίμι Αντονέλι (μόλις 92 χιλιοστά του δευτερολέπτου) και τον Ράσελ (+0,205).



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
1 λεπτό πριν ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
5 λεπτά πριν Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
BET
Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
34 λεπτά πριν Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
SUPER LEAGUE
Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
52 λεπτά πριν Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
Όλες οι ειδήσεις
