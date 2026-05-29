Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/05) - «Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (29/05).
Πολύ κοντά στην ανανέωση της παραμονής του στην ΑΕΚ εμφανίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού άμεσα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για επιπλέον ένα χρόνο και θα γίνει «Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028».
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε με το… δεξί τα ημιτελικά της Greek Basketball League αφού «Τον έσωσε ο Σλούκας» στην επιστροφή του αρχηγού του στη δράση από τον τραυματισμό του.