Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/04) - Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

Το δεύτερο… πιάτο της 37ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague, θα… σερβιστεί σήμερα, με το παιχνίδι της Μονακό με την Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και μετάδοση από τα κανάλια Novasports, όπως και τα υπόλοιπα ματς της διοργάνωσης.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Τζιρόνα να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον για την LaLiga. Σέντρα στις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

10:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS1

11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS2

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS3

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS4

14:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

18:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

19:30 Novasports Extra 2 Καρλσρούη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

20:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament