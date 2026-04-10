Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/04) - Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Παρασκευής (10/04).
Το δεύτερο… πιάτο της 37ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague, θα… σερβιστεί σήμερα, με το παιχνίδι της Μονακό με την Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και μετάδοση από τα κανάλια Novasports, όπως και τα υπόλοιπα ματς της διοργάνωσης.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Τζιρόνα να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον για την LaLiga. Σέντρα στις 22:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
10:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS1
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS2
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS3
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS4
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
18:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
19:30 Novasports Extra 2 Καρλσρούη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
20:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Μορεϊρένσε Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament