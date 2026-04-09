Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/04) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ράγιο-ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός δοκιμάζονται εκτός έδρας, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν την Βαλένθια στην Ισπανία. Πρώτο τζάμπολ στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ στην Σόφια. Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 19:30 και θα καλυφθεί από το Novasports 4HD, ενώ μισή ώρα αργότερα στις 20:30 ο Αθηναϊκός θα παίξει κόντρα στην Μερσίν στον επαναληπτικό τελικό του Eurocup Γυναικών με μετάδοση από το Novasports Start.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζει στις 19:45 την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ελλάδα World Cup Πόλο

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

19:30 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ UEFA Conference League

20:00 Novasports Start Μερσίν – Αθηναϊκός Eurocup Women

20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Novasports 3HD Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φράιμπουργκ – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάιντς – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις