Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και τα διεθνή φιλικά
Οnsports Team 30 Μαρτίου 2026, 08:44
STORIES

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και τα διεθνή φιλικά

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός Πειραιά ξεχωρίζει από το σημερινό μενού των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δράμα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

19:00 Novasports Start Κύπρος – Μολδαβία Φιλικός Αγώνας

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός GBL

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

21:45 Novasports Prime Γερμανία – Γκάνα Φιλικός Αγώνας



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βρούτσης για ΟΑΚΑ: «Η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες»
8 λεπτά πριν Βρούτσης για ΟΑΚΑ: «Η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μανωλάς και Σιόβας οδήγησαν τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική - Γλέντησαν με χορό και τραγούδια (vid)
11 λεπτά πριν Μανωλάς και Σιόβας οδήγησαν τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική - Γλέντησαν με χορό και τραγούδια (vid)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας
34 λεπτά πριν Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: Το UConn με απίθανη τριποντάρα στο Final-4 (vid)
36 λεπτά πριν NCAA: Το UConn με απίθανη τριποντάρα στο Final-4 (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved