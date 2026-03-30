Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και τα διεθνή φιλικά
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου.
Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός Πειραιά ξεχωρίζει από το σημερινό μενού των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δράμα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές
19:00 Novasports Start Κύπρος – Μολδαβία Φιλικός Αγώνας
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός GBL
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές
21:45 Novasports Prime Γερμανία – Γκάνα Φιλικός Αγώνας