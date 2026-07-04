Το Masterclass του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «Telekom Center»

Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας χτυπάει εδώ και μερικές ημέρες η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με κορυφαίες προσωπικότητες των παρκέ όπως ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και πολλοί άλλοι να δίνουν το παρών στο καθιερωμένο συνέδριο προπονητών της EuroLeague.

Ωστόσο, τυχεροί ήταν όσοι βρέθηκαν στο «Telekom Center Athens» το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) για το EHCB Congress. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο «βασιλιάς των δαχτυλιδιών» ήταν εκεί προκειμένου να μοιραστεί την δική του σκέψη και φιλοσοφία γύρω από την πορτοκαλή μπάλα.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσε ένα... Masterclass, με την ομιλία του να επικεντρώνεται στο στοιχείο της επίθεσης κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Ο «Ζοτς» μοιράστηκε πολύτιμες πτυχές της προπονητικής του προσέγγισης, απαντώντας με ιδιαίτερη θέρμη στις ερωτήσεις του κοινού.

https://www.instagram.com/p/DaYAakmsUJS/

Η βάση της προετοιμασίας και η πειθαρχία

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως επιλέγει να ξεκινάει πάντα την προετοιμασία των ομάδων του δίνοντας βάρος σε στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την επίθεση. Παράλληλα, έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει για εκείνον η συγκέντρωση και η σωστή εκτέλεση των βασικών του μπάσκετ, σχολιάζοντας με το γνωστό του πάθος πως... τρελαίνεται όταν βλέπει παίκτη του να χάνει ελεύθερο λέι απ στην προπόνηση.

Οι λεπτομέρειες του Screen and Roll και η άμυνα Hedge

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης των αμυντικών συστημάτων. Ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε ότι η άμυνα hedge-out είναι εξαιρετικά δύσκολη στο σύγχρονο μπάσκετ, σημειώνοντας παράλληλα πως πλέον όλες οι ομάδες κορυφαίου επιπέδου στην EuroLeague επιλέγουν να αλλάζουν στα σκριν.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε μια σαφή και αυστηρή συμβουλή προς τους συναδέλφους του: να σταματάνε αμέσως τη ροή της προπόνησης κάθε φορά που εντοπίζουν έστω και ένα λάθος στη συνεργασία του Screen and Roll, ώστε να διορθώνεται η λεπτομέρεια στην πράξη.

Το σύστημα "Two Side" και οι Golden State Warriors

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσής του στο glass floor, ο έμπειρος κόουτς αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο επιθετικό σύστημα, το "Two Side", το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν του και το εφαρμόζει διαχρονικά σε όλες τις ομάδες της καριέρας του.

Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα και στο off-ball κομμάτι της επίθεσης (την κίνηση των παικτών μακριά από την μπάλα), κάνοντας ειδική μνεία στο επιθετικό μοντέλο και τις συνεργασίες που χρησιμοποιούν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο ΝΒΑ, ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεχούς κίνησης και δημιουργίας ελεύθερων σουτ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο 66χρονος τεχνικός ευχήθηκε τα καλύτερα σε όλους του παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας πως η υγεία είναι το παν στον αθλητισμό και όλα τα άλλα έπονται.