Ορμπελίν Πινέδα: Ο MVP που ήταν… παντού στο γήπεδο κι οδήγησε την ΑΕΚ στον τίτλο!

Η ΑΕΚ κατέκτησε τη Super League 2025/26 και μαζί με το τρόπαιο είδε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της να λαμβάνει και την κορυφαία ατομική διάκριση της χρονιάς.

Ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε MVP της σεζόν μέσω της σχετικής ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 66,69% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κωνσταντή Τζολάκη με 14.54%.

Για τον Μεξικανό χαφ, η συγκεκριμένη διάκριση μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που κατακτά το βραβείο, καθώς είχε βρεθεί στην κορυφή και το 2023, στην πρώτη του σεζόν στα ελληνικά γήπεδα, όταν η ΑΕΚ είχε πανηγυρίσει το νταμπλ. Τρία χρόνια αργότερα, ο Πινέδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επιτυχίας των «κιτρινόμαυρων», αποτελώντας έναν από τους βασικούς λόγους που η ομάδα επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όταν η σεζόν ολοκληρώνεται και η ένταση των αγώνων δίνει τη θέση της στον απολογισμό, είναι πιο εύκολο να αποτυπωθεί η πραγματική συνεισφορά των πρωταγωνιστών. Στην περίπτωση της ΑΕΚ, το όνομα που ξεχωρίζει είναι εκείνο του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μεξικανός πραγματοποίησε μία ακόμη σεζόν υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη λειτουργία της ομάδας. Ένας ποδοσφαιριστής που, ανεξάρτητα από το σύστημα ή τη θέση εκκίνησής του στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερνε να βρίσκεται παντού.

Στα χαρτιά αγωνιζόταν ως ένας από τους δύο κεντρικούς μέσους στα συστήματα 4-2-3-1 ή 4-4-2 που χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στην πράξη, όμως, η παρουσία του εκτεινόταν σε κάθε γωνιά του γηπέδου. Οι κινήσεις του, η συμμετοχή του στην ανάπτυξη, η πίεση, οι επιστροφές κι η δημιουργία έδιναν την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή χωρίς περιορισμούς.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα δεδομένα των αγώνων, όπου τα «πατήματα» του Πινέδα καλύπτουν σχεδόν κάθε σημείο του αγωνιστικού χώρου. Ήταν ο παίκτης που συνέδεε τις γραμμές, που βοηθούσε στην κυκλοφορία της μπάλας, που έδινε λύσεις αμυντικά και επιθετικά.

Και όλα αυτά σε μία χρονιά με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις. Το περασμένο καλοκαίρι είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μεξικού, με την οποία κατέκτησε το Gold Cup, ενώ παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με το οποίο δίνει το «παρών» στο Μουντιάλ 2026.

Παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμά του, όχι μόνο διατήρησε την απόδοσή του σε υψηλά επίπεδα, αλλά παρουσίασε μία από τις πιο ολοκληρωμένες σεζόν του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Στο πρωτάθλημα κατέγραψε 31 συμμετοχές, σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, έχοντας παράλληλα σημαντική συμβολή σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη στο 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα playoffs, όπου σκόραρε μία φορά και δημιούργησε το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του στο 4-1 απέναντι στον Ατρόμητο στις 7 Δεκεμβρίου. Σε εκείνο το παιχνίδι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 91% ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις, 3/3 επιτυχημένες ντρίμπλες, 5/7 κερδισμένα τάκλιν και 13/16 κερδισμένες μονομαχίες, επιβεβαιώνοντας τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του παιχνιδιού του.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και η ανάδειξη του Ορμπελίν Πινέδα σε MVP της Super League 2025/26 αποτελούν δύο γεγονότα άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο Μεξικανός ήταν ο παίκτης που έδωσε ισορροπία, ένταση και ποιότητα στους «κιτρινόμαυρους» καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος μέσος που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι αριθμοί της σεζόν αποτυπώνουν με σαφήνεια την επιρροή του...

Ο Ορμπελίν Πινέδα στη Super League 2025/26