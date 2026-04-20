ΠΑΟΚ: 100 χρόνια ιστορίας και «ασπρόμαυρων» πτήσεων

Μία μέρα σαν και σήμερα, στις 20 Απριλίου του 1926 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του «Δικέφαλου του Βορρά».

Πολλοί τον χαρακτηρίζουν… κίνημα, άλλοι θρησκεία και άλλοι τρόπο ζωής. Όπως κι αν τον αντιλαμβάνεται κανείς, ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε έναν αιώνα ιστορίας και το Onsports θυμίζει πώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε τα φτερά του το 1926 έπειτα από προσπάθεια προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη.

Το ξερίζωμα και η ιδέα

Μετά το 1922 οι πρόσφυγες της Πόλης ξεριζώθηκαν και έψαχναν ένα πολιτιστικό σωματείο να τους θυμίζει την πατρίδα. Μέλη του Ερμή Κωνσταντινουπόλεως στην πλειοψηφία τους, του αθλητικού συλλόγου που ιδρύθηκε το 1885, είχαν υποχρεωθεί με το νέο Σύνταγμα του Κεμάλ να τον μετονομάσουν σε Πέρα Κλουμπ για να συνεχίσει να υφίσταται στα αθλητικά δρώμενα της Πόλης.

Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, λοιπόν, άρχισε από το 1925 να δίνει τα πρώτα φιλικά και στις 27 Δεκεμβρίου 1925 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Φανούριου Βυζαντίου η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών (ΑΕΚ). Ωστόσο, υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ των μελών.

Η ρήξη

Η μία τάση, η συντηρητική που εκφραζόταν από τους Νίκο Πετρόπουλο, Αριστείδη Μίσιο ήθελε την ΑΕΚ να παραμένει μια ομάδα προσφύγων με κλειστές πόρτες. Από την άλλη πλευρά οι Φανούριος Βυζάντιος και Παντελής Καλπάκτσογλου υποστήριζαν ότι οφείλει ο σύλλογος να ανοίξει τις πόρτες στους Θεσσαλονικείς, χωρίς, φυσικά, να ξεχνά τις ρίζες της.

Η ρήξη ήρθε τον Μάρτιο του 1926, με τους συντηρητικούς να επικρατούν, αλλά τους ποδοσφαιριστές να αρνούνται τη συμμετοχή στην παράταξη Πετρόπουλου. Οι… ηττημένοι, λοιπόν, στις 30 Μαρτίου υπέγραψαν την πράξη ίδρυσης του ΠΑΟΚ και ορίστηκε η επιτροπή για τη σύνταξη του καταστατικού.

Το πρώτο καταστατικό

Σε ένα καφενείο απέναντι από τον Λευκό Πύργο στις 5 Απριλίου 1926 έγινε η πρώτη ιδρυτική γενική συνέλευση, που διήρκησε σχεδόν μία ημέρα. Εκεί, υπεγράφη το πρακτικό ίδρυσης του «Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών». Ιδρυτές ήταν οι: Νικ. Χριστοδούλου, Μ. Βεντουρέλης, Κ. Πάγκαλος, Φ. Λιανόπουλος, Φ. Σπανούδης, Χρ. Παντερμαλής, Γ. Γεωργιάδης, Αλ. Αγγελόπουλος, Αρ. Δημητριάδης, Στ. Ομουρλόγλου, Θρασ. Τσουλκάς, Αχ. Βασιλειάδης, Σεβ. Διαμαντόπουλος, Φ.Σαμαντζόπουλος, Κ. Κρητικός, Τρ. Τριανταφυλλίδης, Αντ. Αντωνιάδης, Πολυκ. Προκοπίου, Παν. Παπαδόπουλος, Φιλ. Σωζόπουλος, Μεν. Τσουλκάς, Παν. Μαλέσκας, Ιωακ. Ιωακειμόπουλος, Ανδρ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κοεμτζόπουλος, Μ. Θεοδοσιάδης, Κ. Κοεμτζόπουλος, Ι. Νομικός, Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Παπάζογλου, Σωτ. Γιοβάνογλου, Βασ. Καλαϊτζόγλου, Αρσ. Λεβονίδης και Ευρ. Νικολαΐδης.

Πρόεδρος ήταν ο δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, αντιπρόεδρος ο Παντελής Καλπακτσόγλου, γεν. γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κρητικός, ειδικός γραμματέας ο Μενέλαος Τσούλκας, ταμίας ο Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, έφοροι οι Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και Αριστοτέλης Δημητριάδης και μέλη οι Μιχάλης Θεοδοσιάδης, Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος και Παναγιώτης Μαλέσκας.

Ο ΠΑΟΚ και το τετράφυλλο τριφύλλι

Στη συνέλευση αυτή ο νέος σύλλογος ονομάστηκε Π.Α.Ο.Κ., με χρώματα το άσπρο και το μαύρο. Το μαύρο συμβόλιζε το πένθος για τις χαμένες πατρίδες και τον ξεριζωμό, ενώ το άσπρο την ελπίδα και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.

Πρώτο σύμβολο ήταν το τετράφυλλο τριφύλλι με ένα πέταλο. Εμπνευστής ο Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος, καθώς το συγκεκριμένο σήμα έφερε η μάρκα τσιγάρων που κάπνιζε!

Η συγχώνευση

Με την απόφαση 822 της 20ης Απριλίου του 1926, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε τον ΠΑΟΚ. Στις 20 Μαρτίου 1929 σε κοινή σύσκεψη τα διοικητικά συμβούλια της ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο ομάδων, ουσιαστικά επρόκειτο για διαδικασία προσχώρησης της ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε τα χρώματά του, όμως άλλαξε το σήμα του, υιοθετώντας τον Δικέφαλο Αετό, σύμβολο της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, για να θυμίζει την προέλευσή του. Ο Αετός κρατούσε μία κορώνα και ένα σπαθί, όμως τα φτερά ήταν κλειστά σε ένδειξη πένθους. Η αντιπαλότητα ήταν έντονη, αλλά οι δύο ομάδες ήρθαν κοντά χάρη σε προσπάθειες του γιατρού, Καραμανούνα. Έτσι, οι πρόσφυγες συσπειρώθηκαν και έβαλαν τις βάσεις για τη δημιουργία μίας λαοφιλούς ομάδας…