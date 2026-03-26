Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: O «βιονικός» Τζέριαν Γκραντ κινδυνεύει μετά από 115 σερί αγώνες στην EuroLeague
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 26 Μαρτίου 2026, 23:07
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ / Παναθηναϊκός

Ο Τζέριαν Γκραντ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Μονακό κι αν η απουσία του επιβεβαιωθεί, τότε θα βάλει τέλος σε ένα απίθανο σερί συμμετοχών με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Τζέριαν Γκραντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι με αποτέλεσμα η συμμετοχή του κόντρα στη Μονακό το βράδυ της Παρασκευής (27/3, 21:15) να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντουμπάι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για εκείνον και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά, με τον Εργκίν Άταμαν να δηλώνει πως ο Γκραντ θα δοκιμάσει το πρωί της Παρασκευής (27/3), αλλά πολύ δύσκολα θα παίξει.

Αν αυτό εν τέλει επιβεβαιωθεί τότε θα βάλει τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί που «τρέχει» ο Αμερικανός γκαρντ με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο «βιονικός» Τζέριαν Γκραντ, από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 δεν έχει απουσιάσει ούτε από ένα παιχνίδι της EuroLeague!

Μετράει 115 σερί συμμετοχές (από 41 τις δύο προηγούμενες σεζόν και 33 φέτος), έχοντας αγωνιστεί ακόμα και με μικροπροβλήματα τραυματισμών.


Πλήγμα στον Παναθηναϊκό - Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Με 9 διαθέσιμους παίκτες η ομάδα του Πριγκιπάτου

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Γκραντ η τελευταία προπόνηση – Απρόοπτο με Ρογκαβόπουλο

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved