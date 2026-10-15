Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του Wuhan Open με επιβλητική νίκη

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Wuhan Open πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Μία Ποχάνκοβα με 6-1, 6-4, έπειτα από 84 λεπτά αγώνα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο.35 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη 17χρονη Σλοβάκα, η οποία καταλαμβάνει την 202η θέση, παρά την αντίδραση που έβγαλε η νεαρή αθλήτρια στο δεύτερο σετ.

Επόμενος σταθμός για τη Σάκκαρη είναι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ίβα Γιόβιτς και τη Μάγια Χβαλίνσκα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση σχεδόν τρεισήμισι ωρών εξαιτίας της βροχής, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξε τις διαθέσεις της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και παίρνοντας γρήγορα τον έλεγχο του αγώνα.

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 5-0, χάνοντας στη συνέχεια την ευκαιρία να το κλείσει στο σερβίς της αντιπάλου της, καθώς δεν αξιοποίησε τρία σετ πόιντ. Δεν άφησε, όμως, την ευκαιρία να χαθεί και με το επόμενο γκέιμ έκανε το 6-1, αποκτώντας σαφές προβάδισμα.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε με μπρέικ και το δεύτερο σετ, όμως η Ποχάνκοβα απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Σάκκαρη ανέβασε ξανά την απόδοσή της και ξέφυγε με 4-1, ενώ στο επόμενο γκέιμ άντεξε στην πίεση της αντιπάλου της, η οποία έχασε τρεις ευκαιρίες για μπρέικ.

Στη συνέχεια, η 31χρονη πήρε προβάδισμα με 5-2 και βρέθηκε κοντά στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Η Ποχάνκοβα, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε την απώλεια του σερβίς της Ελληνίδας και μείωσε σε 5-4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο φινάλε.

Η Σάκκαρη διατήρησε την ψυχραιμία της στο κρίσιμο σημείο και έκλεισε το ματς στο επόμενο γκέιμ, αξιοποιώντας την τρίτη ευκαιρία της για ματς πόιντ. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης, πανηγύρισε έντονα, σε μια αντίδραση που έδειξε και τον εκνευρισμό της από τη συμπεριφορά του κοινού.

Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση, όπου το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να είναι σαφώς υψηλότερο, ανεξάρτητα από το ποια θα βρεθεί απέναντί της.