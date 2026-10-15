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Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε επίσημα τον Ουόκερ

Ο Λόνι Ουόκερ είναι και επίσημα παίκτης της Μπεσίκτας, με τον Αμερικανό γκαρντ να επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στη Ζαλγκίρις Κάουνας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε επίσημα τον Ουόκερ
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Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λόνι Ουόκερ ανακοίνωσε η Μπεσίκτας, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον 27χρονο Αμερικανό γκαρντ ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ο Ουόκερ επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παρκέ, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρία από τη συμμετοχή του στην EuroLeague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας και της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παράλληλα, έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στο NBA, όπου φόρεσε τις φανέλες των Σπερς, των Λέικερς, των Νετς και των Σίξερς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας, ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 342 συμμετοχές στο NBA, με απολογισμό 10 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας για τον Λόνι Ουόκερ:

«Η Μπεσίκτας υπέγραψε συμβόλαιο με τον 27χρονο Αμερικανό σκόρερ γκαρντ Λόνι Ουόκερ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Ουόκερ αγωνίστηκε στους Σπερς, τους Λέικερς, τους Νετς και τους Σίξερς. Σε 342 αγώνες, είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Αφού μεταγράφηκε στη Ζαλγκίρις Κάουνας για τη σεζόν 2024/25, ο Λόνι Ουόκερ αγωνίστηκε πιο πρόσφατα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την περασμένη σεζόν.

Καλωσορίζουμε τον Λόνι Ουόκερ στην οικογένεια της Μπεσίκτας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία με την ένδοξη φανέλα μας».

https://www.instagram.com/p/DegiwNjMoJp/
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