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AEK: Προπόνηση στο Λονδίνο πριν το Μάντσεστερ για την «Ένωση»

Στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ θα ξεκινήσει την προετοιμασία της η ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. 

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Προπόνηση στο Λονδίνο πριν το Μάντσεστερ για την «Ένωση»
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Η ΑΕΚ γνώρισε… τζάμπα ήττα από τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, σε έναν αγώνα που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία ακόμα και να πάρουν δεύτερο σερί «τρίποντο», ωστόσο, πλέον, είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν παρακάτω, καθώς σε λιγότερο από μια εβδομάδα έχουν ένα ακόμα πιο απαιτητικό παιχνίδι.

Την Τρίτη (20/10) θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», με την προετοιμασία να ξεκινάει σήμερα (15/10) με προπόνηση στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, η «Ένωση» θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ, ενώ την Παρασκευή (16/10) οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό.

Το πρωί του Σαββάτου (17/10), η αποστολή θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της στο προπονητικό κέντρο της γυναικείας ομάδας των «πολιτών».

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