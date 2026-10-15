Ακόμα δεν βγήκε το GTA 6 και η Rockstar κάνει πλάνα για το επόμενο videogame της

Αν υπάρχει μία εταιρεία που έχει καταφέρει να μετατρέψει την αναμονή για ένα videogame σε κοινωνικό φαινόμενο, αυτή είναι η Rockstar Games. Το GTA 6 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, έχει περάσει από περισσότερες καθυστερήσεις και από ποδοσφαιρικό αγώνα, και πλέον έχει προγραμματιστεί να φτάσει στις 19 Νοεμβρίου 2026. Κι όμως, εκεί που περιμένουμε να πάρουμε επιτέλους στα χέρια μας το επόμενο κεφάλαιο του Grand Theft Auto, η Rockstar κοιτάζει ήδη προς το μέλλον.

Και η υπόσχεσή της είναι ότι το επόμενο παιχνίδι της δεν θα χρειαστεί να μας κρατήσει σε αναμονή για σχεδόν μία δεκαετία. Βέβαια, επειδή μιλάμε για τη Rockstar, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Όχι επειδή δεν ξέρει να φτιάχνει παιχνίδια -κάθε άλλο-, αλλά επειδή έχει καταφέρει να κάνει ακόμα και την ίδια την αναμονή μέρος του μύθου της.

Οκτώ χρόνια για ένα παιχνίδι

Σε ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Phil Hooker της Rockstar North, ένας από τους τρεις επικεφαλής του GTA 6, αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη του παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου οκτώ χρόνια. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα project που απαιτεί χρόνο, τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικές δυνατότητες τις οποίες δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει μια συνηθισμένη ομάδα ανάπτυξης.

Η Rockstar, άλλωστε, δεν φτιάχνει απλώς έναν μεγάλο χάρτη, με μερικά αυτοκίνητα, αποστολές και NPCs που περπατούν αδιάφορα μέχρι να τους χαλάσεις τη μέρα. Χτίζει ολόκληρους κόσμους, στους οποίους θέλει να μπορείς να χαθείς για εκατοντάδες ώρες. Και με κάθε νέα γενιά παιχνιδιών, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα οκτώ χρόνια αποτελούν απαραίτητα το νέο στάνταρ για κάθε κυκλοφορία της. Σύμφωνα με τον Hooker, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του GTA 6 πρόκειται να βοηθήσει την εταιρεία να δουλεύει αποτελεσματικότερα στο μέλλον.

Η Rockstar υπόσχεται ότι θα πατήσει γκάζι

Η Rockstar έχει επενδύσει σε ανθρώπους, εργαλεία και τεχνολογία που μπορούν να αξιοποιηθούν και στα επόμενα projects της. Όπως εξήγησε ο Hooker, η μηχανή γραφικών, τα εργαλεία και η ομάδα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του GTA 6 θα επιτρέψουν στην εταιρεία να κινείται ταχύτερα από εδώ και πέρα.

Με άλλα λόγια, η Rockstar θέλει να αξιοποιήσει όσα έμαθε από την πιο απαιτητική παραγωγή της, ώστε να μη χρειάζεται να ξεκινά κάθε νέο παιχνίδι σχεδόν από το μηδέν.

Η κλίμακα της αλλαγής φαίνεται και στους αριθμούς, καθώς από περίπου 2.441 εργαζομένους την περίοδο κυκλοφορίας του Red Dead Redemption 2, η εταιρεία έφτασε τους 4.711, με παρουσία σε 12 γραφεία. Πρόκειται για σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, που δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η παραγωγική μηχανή πίσω από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της.

Φυσικά, περισσότερα άτομα δεν σημαίνουν αυτόματα και ταχύτερη ανάπτυξη. Όταν δουλεύεις σε τόσο σύνθετα projects, η συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες, η τεχνολογία και ο σωστός σχεδιασμός έχουν εξίσου μεγάλη σημασία.

Από το GTA 5 στο GTA 6, με μια στάση στο Red Dead Redemption 2

Για να καταλάβουμε γιατί η υπόσχεση της Rockstar προκαλεί ενδιαφέρον, αρκεί να κοιτάξουμε το ιστορικό της. Το GTA 5 κυκλοφόρησε το 2013, ενώ το Red Dead Redemption 2 ακολούθησε το 2018. Το GTA 6, μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Από το ένα GTA στο επόμενο θα έχουν περάσει περισσότερα από 13 χρόνια, διάστημα στο οποίο άλλαξαν οι κονσόλες, οι συνήθειες των παικτών, η τεχνολογία και ολόκληρη η βιομηχανία. Το GTA 5, μάλιστα, κατάφερε να ζήσει μια δεύτερη και τρίτη ζωή μέσα από τις επανακυκλοφορίες και το GTA Online.

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Από την άλλη, η Rockstar δεν έμεινε αδρανής. Το Red Dead Redemption 2 ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς, ενώ η ανάπτυξη του GTA 6 ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη των απαιτήσεων.

Ας κυκλοφορήσει πρώτα το GTA 6

Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι της Rockstar μετά το GTA 6. Θα μπορούσε να είναι μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Red Dead Redemption, ένα εντελώς διαφορετικό project ή κάτι που δεν έχουμε καν φανταστεί. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να ξεκαθαρίζει τα σχέδια της εταιρείας.

Η Rockstar κάνει λόγο για ταχύτερες μελλοντικές κυκλοφορίες τη στιγμή που το παιχνίδι το οποίο περιμένουμε εδώ και χρόνια δεν έχει βγει ακόμη. Και όσο καλοδεχούμενη κι αν είναι η υπόσχεση, οι παίκτες έχουν κάθε λόγο να περιμένουν πρώτα να δουν αποτέλεσμα.

Άλλωστε, όταν έχεις αφήσει το κοινό σου να περιμένει τόσο πολύ, δεν αρκεί να του πεις ότι την επόμενη φορά θα είσαι πιο γρήγορος. Πρέπει να το αποδείξεις.