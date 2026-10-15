Όλα όσα είδαμε και ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο της νέας εκπομπής του Onsports.gr από Άγγελο Μπασινά, Γιώργο Τσαντάκη και τη συντακτική μας ομάδα, για το ματς της ΑΕΚ στην Αγγλία και τις αποψινές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Σέντρα… έκανε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) η νέα εκπομπή του Onsports.gr με τον Γιώργο Τσαντάκη στην παρουσίαση και τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2004, Άγγελο Μπασινά, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον διευθυντή του site, Γιάννη Κουβόπουλο και ανέλυσαν όλη τη δράση στην Ευρώπη.

Ο Βαγγέλης Πάτας μετέφερε τις εξελίξεις από το… τρίτο ημίχρονο της ήττας 3-1 της ΑΕΚ από την Σαχτάρ στο Λονδίνο, ενώ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού παρουσίασε ο Τάσος Νικολογιάννης, λίγο πριν την πρεμιέρα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και αυτό του Ολυμπιακού ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενόψει της «μάχης» στο Βελοντρόμ με την Μαρσέιγ.

Στο σημερινό επεισόδιο, οι Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς θα αναλύσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στο Europa League και του Παναθηναϊκού στο Conference League, ενώ η συντακτική μας ομάδα θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.

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