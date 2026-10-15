Ρήγμα στην ελληνική διαιτησία: Κριτές κόντρα σε Κορομηλά και στις πρακτικές Λιόλιου

Απίστευτα σκηνικά διαδραματίζονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με το Προεδρείο της ΕΟΚ και τους… συνεργάτες του να έχουν φέρει στα… κάγκελά τους ανθρώπους που υπηρετούν πραγματικά το άθλημα.

Κριτές, ανά την επικράτεια, δεν κρύβουν πλέον την αγανάκτησή τους με τα όσα τραγικά λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό μπάσκετ, κάνοντας λόγο για εκφοβισμό και bulling από την πλευρά του έμμισθου συμβούλου διαιτησίας της ΕΟΚ και άμεσου συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, Ηλία Κορομηλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι πλέον στα άκρα, λόγω της αλαζονικής και απαξιωτικής στάσης και συμπεριφοράς του Ηλία Κορομηλά. Χαρακτηριστικές είναι οι ωμές εκφράσεις που φέρεται να εκτοξεύει επανειλημμένα, λέγοντας με απροκάλυπτη υπεροψία: «Μεγάλη γλώσσα έχετε εσείς οι κριτές και θα πάρουμε μέτρα αν συνεχίσετε γιατί αρκετά προβλήματα δημιουργείτε».

Η προκλητική αυτή συμπεριφορά δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά φαίνεται να συνάδει απόλυτα με τις τακτικές του Βαγγέλη Λιόλιου. Τακτικές που έχουν φέρει στο χείλος της καταστροφής την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το ελληνικό μπάσκετ.

Οι συνέπειες αυτής της τακτικής είναι ήδη καταστροφικές. Το πρώτο σοβαρό ρήγμα εκδηλώθηκε στην Κρήτη, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας οδηγήθηκε σε παραίτηση, διαφωνώντας κάθετα με τη στοχοποίηση και τις μεθόδους πίεσης εις βάρος των κριτών.

Όμως, αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Μπροστά στη συνεχιζόμενη προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, οι κριτές του Συνδέσμου Αττικής αντέδρασαν, δηλώνοντας μαζικά κωλύματα για τις προσεχείς ημέρες τόσο προς την ΕΣΚΑ όσο και προς την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ, προκαλώντας ισχυρό βραχυκύκλωμα στις διοργανώσεις.

Και όπως χαρακτηριστικά λένε «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Αν η ΕΟΚ και ο Βαγγέλης Λιόλιος θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτές τις πρακτικές και αν ενδιαφέρονται πραγματικά, όπως ευαγγελίζονται, για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και όχι για την εξυπηρέτηση της προσωπικής τους ατζέντας, είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουν. Οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέλος σε κάθε συμπεριφορά αλαζονείας, ασυδοσίας και bulling. Και να στείλουν σπίτι του όποιον διαφωνεί…