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Παναθηναϊκός: «Πραγματικά κρίμα να τυγχάνουμε αυτής της αντιμετώπισης»

Με επίσημη τοποθέτησή του, ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του προς την ΕΟΠΕ για τη διαχείριση των εισιτηρίων και των προσκλήσεων ενόψει του σημερινού τελικού του Super Cup γυναικών απέναντι στον Πανιώνιο.

Παναθηναϊκός: «Πραγματικά κρίμα να τυγχάνουμε αυτής της αντιμετώπισης»
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Πυρά κατά της ΕΟΠΕ εξαπέλυσε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, καταγγέλλοντας πως ορισμένες προσκλήσεις για τον τελικό του Super Cup γυναικών κόντρα στον Πανιώνιο, είτε ακυρώθηκαν, είτε δεν θα τους επιτραπεί η είσοδός τους στο γήπεδο για ανεξήγητους λόγους, προκαλώντας εύλογη αναστάτωση λίγες ώρες πριν από το σερβίς του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου εκφράζουν για ακόμα μια φορά τη δυσαρέσκεια τους για γεγονότα που διαδραματίζονται εκτός των γραμμών του γηπέδου. Γίνονται συσκέψεις μέτρων, ενεργοποιούνται ομοσπονδίες, ομάδες, αρχές για να καταφέρουμε να μπουν 120 άτομα ανά ομάδα σε έναν τελικό και στο τέλος δεν είναι εφικτό να γίνει ούτε αυτό.

Είναι πραγματικά κρίμα να γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να τυγχάνουμε αυτής της αντιμετώπισης. Η σημερινή απόφαση να κοπούν δεκάδες άτομα την ημέρα του αγώνα, χωρίς καν να δίνεται η ευχέρεια αντικατάστασης τους , φανερώνει για ακόμα μια φορά το τεράστιο κενό που υπάρχει επί της διαδικασίας. Ο μηχανισμός της όποιας ταυτοποίησης αργεί χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να φτάνουμε λίγες ώρες πριν τον αγώνα να μαθαίνουν ποιες προσκλήσεις έχουν δικαίωμα εισόδου…».

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