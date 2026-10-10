Έγραψε ιστορία η ελληνική Σάουθ Μέλμπουρν στην Αυστραλία νικώντας το κύπελλο στα πέναλτι

Σε μία από τις σπουδαιότερες βραδιές στην ιστορία του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, η Σάουθ Μέλμπουρν που αγωνίζεται εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών στην Αυστραλία, κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο, νικώντας το μεγαθήριο Μέλμπουρν Βίκτορι στη διαδικασία των πέναλτι σε ένα ματς θρίλερ.

H ομάδα της Ελληνικής ομογένειας έγραψε ιστορία και πέτυχε έναν θρίαμβο που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου, αφού η Σάουθ Μέλμπουρν δεν αγωνίζεται καν στην A-League.

Η Σάουθ Μέλμπουρν που έχει ελληνικές ρίζες οδήγησε το ματς στην παράταση και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 95ο λεπτό, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 117' με τον Μαξ Μικολά, στέλνοντας τον αγώνα στα πέναλτι.

Εκεί, η ομάδα της ομογένειας αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου μπροστά σε 29.911 θεατές.

Ποια είναι η South Melbourne

Η South Melbourne ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν έναν ποδοσφαιρικό πυρήνα που θα κρατούσε ζωντανή τη σύνδεσή τους με την πατρίδα. Τα χρώματα του συλλόγου έγιναν το μπλε και το λευκό, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1990 η ονομασία του περιλάμβανε και τη λέξη «Ελλάς».

Η ομάδα εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους του αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε σε όλες τις 28 σεζόν της National Soccer League, από το 1977 έως το 2004, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα. Παράλληλα, η παρουσία της στην πρώτη κατηγορία της πολιτείας της Βικτώριας συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, που εδραίωσαν τη θέση της ως σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινότητα.

Σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας αποτελεί και ο Φέρεντς Πούσκας. Ο θρυλικός Ούγγρος ποδοσφαιριστής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της South Melbourne και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της NSL τη σεζόν 1990-91. Στον σύλλογο αγωνίστηκε επίσης ο Άγγελος Ποστέκογλου, από το 1984 έως το 1993, πριν επιστρέψει αργότερα ως προπονητής. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και το Oceania Club Championship, συνεχίζοντας την πορεία της ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του αυστραλιανού ποδοσφαίρου.