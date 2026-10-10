Θύρα 7: «Διαφωνούμε κάθετα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Θέση πήρε η «Θύρα 7» για τα όσα συνέβησαν στη SUNEL Arena στο Ολυμπιακός-Αναντόλου Έφες, με τις φθορές και τα συνθήματα στις τουαλέτες. Οι οργανωμένοι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» καταδίκασαν τις φθορές, όμως ξεκαθάρισαν πως διαφωνούν κάθετα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και την ανακοίνωση που αυτή εξέδωσε.

Αναλυτικά:

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA!

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα, το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς.

Οι νεκροί ΔΕΝ έχουν χρώμα.

Η ΘΥΡΑ 7 έχει ΤΙΜΗΣΕΙ και θα συνεχίσει να ΤΙΜΑ πάντα με ΠΡΑΞΕΙΣ τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας!

Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!

Όμως ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ κάθετα, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές.

Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων, άλλων ομάδων!

Όπως έκανε προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.

Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ...

Υ.Γ ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε ΚΑΝΕΝΑΝ».