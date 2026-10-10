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Premier League: Ασύλληπτο ξεκίνημα της Τσέλσι - Σκόραρε 2 γκολ στα πρώτα δυο λεπτά

Από νωρίς έδειξε ποιος θα είναι το αφεντικό της σημερινής αναμέτρησης η Τσέλσι 

Premier League: Ασύλληπτο ξεκίνημα της Τσέλσι - Σκόραρε 2 γκολ στα πρώτα δυο λεπτά
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Με το πόδι πατημένο στο γκάζι ξεκίνησε την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στην Μπόρνμουθ η Τσέλσι η οποία στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού είχε ήδη πετύχει δύο γκολ.

Αρχικά το σκορ άνοιξε ο Τζόρνταν Χέντερσον με φοβερό σουτ εκτός περιοχής, έπειτα από ασιστ του Πάλμερ.

Tο δεύτερο γκολ σημείωσε με όμορφο πλασέ στην απέναντι γωνία ο Ρότζερς με τον Πέτροβιτς να μη μπορεί να αντιδράσει. Αρχικά το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ του Αντόνιο Σίλβα που φάνηκε να έχει συμμετοχή στη φάση.

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