Premier League: Ασύλληπτο ξεκίνημα της Τσέλσι - Σκόραρε 2 γκολ στα πρώτα δυο λεπτά

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι ξεκίνησε την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στην Μπόρνμουθ η Τσέλσι η οποία στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού είχε ήδη πετύχει δύο γκολ.

Αρχικά το σκορ άνοιξε ο Τζόρνταν Χέντερσον με φοβερό σουτ εκτός περιοχής, έπειτα από ασιστ του Πάλμερ.

Tο δεύτερο γκολ σημείωσε με όμορφο πλασέ στην απέναντι γωνία ο Ρότζερς με τον Πέτροβιτς να μη μπορεί να αντιδράσει. Αρχικά το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ του Αντόνιο Σίλβα που φάνηκε να έχει συμμετοχή στη φάση.