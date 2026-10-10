Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1: Ανατροπή με Πασά και επιστροφή στις νίκες για τα «λιοντάρια»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πασά, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, ο Πανσερραϊκός ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2, διατηρώντας το απόλυτο στην έδρα του.

Τα «λιοντάρια» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά το... στραβοπάτημα στην Κομοτηνή απέναντι στον Πανθρακικό, με τον Πασά να φτάνει τα 5 τέρματα στο πρωτάθλημα και να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Στον αντίποδα, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την τέταρτη διαδοχική του ήττα και έμεινε στους 4 βαθμούς, στο ντεμπούτο του Σάκη Παπαβασιλείου στον πάγκο του.

Πανσερραϊκός (Κ. Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Κίτσιου (61' Τάχατος), Αρμουγκόμ (46' Στάικος), Ηλιάδης, Παντελάκης, Οικονόμου, Μορέιρα, Τσέλιος (46' Ζορζίνιο), Μωυσίδης, Τεϊσέιρα (78' Κωτσόπουλος), Πασάς (85' Καρασαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Σ. Παπαβασιλείου): Αστράς (10' λ.τρ. Μούτσα), Τριμμάτης, Λυμπεράκης (59' Μαϊδανός), Παντεκίδης, Π. Δερμιτζάκης, Θωμαΐδης (59' Τουτόντα), Μπαλτάς, Σαπουντζής, Κασέμι (71' Καντάβ), Τότσκα, Γιακουμάκης (59' Σάμπλγιτς).