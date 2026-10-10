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La Liga: Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης... χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο

Οι οπαδοί των γηπεδούχων προχώρησαν στη ρίψη των χάρτινων αεροπλάνων αλλά και των αντικειμένων για να διαμαρτυρηθούν κατά του προέδρου 

La Liga: Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης... χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο
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Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση της La liga μεταξύ της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ζήτησε ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ αφού οι φίλαθλοι των γηπεδούχων για να διαμαρτυρηθούν κατά της διοίκησης πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο χάρτινα αεροπλανάκια και άλλα αντικείμενα.

H ρίψη των χάρτινων αεροπλάνων αλλά και οι έντονες διαμαρτυρίες έγιναν κατά του Προέδρου Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, με τον οποίοι οι φίλοι της Ράγιο βρίσκονται σε χρόνια διαμάχη. Μάλιστα η ρίψη των χάρτινων αντικειμένων έγινε στοχευμένα και εσκεμμένα επειδή στο Βαγιέκας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσωπικό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων!

Στις διαμαρτυρίες κατά του προέδρου της Ράγιο συμμετείχαν και οι φιλοξενούμενοι οπαδοί, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της Βαγιεκάνο.

Ο διαιτητής διέκοψε αρχικά την αναμέτρηση στο 13ο λεπτό, ενώ προσπάθησε να ξεκινήσει ξανά τον αγώνα μετά από 10 λεπτά, αλλά οι οπαδοί προχώρησαν σε νέα ρίψη αντικειμένων με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή 45 λεπτών, πριν καταλήξουμε στην οριστική διακοπή.

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