POWERADE B2Run Aθens 2026: Το ΟΑΚΑ γέμισε ενέργεια, teamwork και χαμόγελα!

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2026: Το ΟΑΚΑ πλημμύρισε από ενέργεια, χρώματα, μουσική και αθλητικό πνεύμα το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, καθώς εργαζόμενοι, στελέχη, managers και CEOs από τον ελληνικό εταιρικό κόσμο συναντήθηκαν για 6η χρονιά στο POWERADE B2Run Aθens 2026 από την ευΖΗΝ feelόsophy, το μεγαλύτερο Corporate Running Party της χώρας.

Με το εταιρικό τους outfit, τη σημαία της ομάδας τους και κυρίως τη διάθεση να μοιραστούν μια διαφορετική εμπειρία με τους συναδέλφους τους, οι B2Runners κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο του εμβληματικού Ολυμπιακού Σταδίου, μετατρέποντάς το σε ένα μεγάλο meeting point της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Όλοι μαζί στη Γραμμή της Εκκίνησης

Δίπλα στους B2Runners βρέθηκε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία χαιρέτισε την Εκδήλωση, λέγοντας: «Σημασία δεν έχει μόνο η εργασία, έχει και το ευ ζην. Σημασία έχει ο αθλητισμός, σημασία έχει η κοινωνική διάδραση. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο μπράβο, πρώτα απ’ όλα, σε όλη την ομάδα που διοργανώνει αυτό το υπέροχο event για έκτη χρονιά, και θερμά συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό. Έχει σημασία ότι μια επιχείρηση επιλέγει να συμμετέχει σε μια τέτοια δράση. Ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες, που κάνουν το βήμα και τρέχουν πέντε χιλιόμετρα.»

Η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ δόθηκε από τον Θανάση Παπαδημητρίου, Πρόεδρο και Ιδρυτή της ευΖΗΝ feelόsophy, ο οποίος δήλωσε: «Για έκτη χρονιά, βλέπουμε το ΟΑΚΑ να γεμίζει με ανθρώπους που αφήνουν για λίγο το γραφείο και τρέχουν δίπλα δίπλα με τους συναδέλφους τους, χωρίς τίτλους και ιεραρχίες, μόνο με τη χαρά της κίνησης και της ομάδας. Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες που εμπιστεύονται κάθε χρόνο τη διοργάνωση και επενδύουν έμπρακτα στην ευεξία των ανθρώπων τους, τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν σταθερά, και φυσικά κάθε B2Runner που έκανε το ΟΑΚΑ να πάλλεται από ενέργεια.»

Η διοργάνωση έφερε για ακόμη μία χρονιά στο ίδιο σημείο ανθρώπους με στόχο όχι μόνο να φτάσουν στον τερματισμό, αλλά κυρίως να απολαύσουν τη διαδρομή μαζί με την ομάδα τους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εταιρική ευεξία μπορεί να γίνει αφορμή για ουσιαστική σύνδεση, συνεργασία και διασκέδαση. Όλοι οι B2Runners έφυγαν από τον τερματισμό με το δικό τους μετάλλιο POWERADE B2Run Aθens 2026, ως αναμνηστικό μιας εμπειρίας που είχε πρωταγωνιστές τους ίδιους.

Run Fast, Party Harder

Η εμπειρία δεν ολοκληρώθηκε στη Γραμμή του Τερματισμού. Μετά το 5K, το POWERADE B2Run Aθens πέρασε από το running στο celebration mode, με Street Food Festival και ένα δυνατό DJ set από τους Ritta & Thena, Plucmobrz και Pissi & Junior mi, και τον διαγωνισμό για το πιο δημιουργικό corporate team running outfit.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του ηθοποιού και performer, Γιώργου Χρανιώτη, ο οποίος βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια ανάμεσα στους B2Runners με χιούμορ και fun διάθεση, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά συμβαίνει… backstage στο B2Run Aθens, ενώ οι απονομές έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη γιορτή του corporate running.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ταχύτερη αναδείχθηκε η Ελισάβετ Τόκου από την ομάδα της HOKA με χρόνο 19:03 και ακολούθησαν η Ευθυμία Ταρινίδου και η Τριάδα Μόσχου, αμφότερες από την ομάδα της TELEKOM, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία των αντρών, πρώτος στο βάθρο ανέβηκε ο Νικόλας Μπαρμπούδης από την ομάδα της HOKA με χρόνο 14:32, τον ταχύτερο της διοργάνωσης, με τον Αλέξανδρο Καρύκα, επίσης από τη HOKA, και τον Χρήστο Γείτονα από το CGS να ακολουθούν στη σειρά κατάταξης.

Το CGS με την ηχηρή παρουσία του κέρδισε το βραβείο της πιο ζωντανής και κεφάτης ομάδας, ενώ η CENERGY το βραβείο της πολυπληθέστερης ομάδας και η HOKA το βραβείο της πιο γρήγορης ομάδας. Τα συνολικά αποτελέσματα του αγωνιστικού σκέλους είναι αναρτημένα στο my.esportevents.gr.

Η δύναμη της ομάδας

Κορυφαία brands στήριξαν τη διοργάνωση, με κυρίαρχο το POWERADE, το επίσημο ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα, που έδωσε και φέτος το όνομά του στο B2Run Aθens και βρέθηκε δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες, δίνοντας ενέργεια και δύναμη σε κάθε τους βήμα.

Το AVRA WAVE, το επίσημο νερό της διοργάνωσης, προσέφερε ενυδάτωση και δροσιά στους συμμετέχοντες κατά διάρκεια του αγώνα, αλλά και του party. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) με 25 χρόνια παρουσίας και ηγετικό ρόλο στο πεδίο, έδωσε τον παλμό της ανακύκλωσης και στο φετινό B2Run Aθens, αναλαμβάνοντας τη συλλογή και διαλογή όλων των υλικών συσκευασίας. Η Hypersports, ο επίσημος διανομέας της HOKA σε Ελλάδα και Κύπρο, στήριξε το πάθος για το running και το ομαδικό πνεύμα, φέρνοντας την αγάπη για το τρέξιμο πιο κοντά στην ελληνική κοινότητα.

Υποστηρικτές ήταν η ETEM, η κορυφαία εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, η Multiverse, η Heineken το ιδανικό refreshment στον τερματισμό κάθε αγώνα που μετέτρεψε το post-race moment σε μια εμπειρία socializing και σύνδεσης, οι Bella Frutta και Orsero με φρέσκα και λαχταριστά φρούτα για την πρόσληψη των απαραίτητων βιταμινών, και η ECOSHIFT με τα ηλεκτρικά scooter, NOOS που φρόντισε τις μετακινήσεις της ομάδας με τον πιο βιώσιμο τρόπο.

Η ανταπόκριση των εταιρειών και των εργαζομένων στο POWERADE B2Run Aθens 2026 επιβεβαιώνει την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση, ευεξία και κοινές εμπειρίες στον εργασιακό χώρο και κλείνει με περισσότερα χιλιόμετρα στις αναμνήσεις, ακόμη περισσότερα χαμόγελα και μία κοινή υπόσχεση: Να ξανατρέξουμε μαζί.

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Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το UTMB Greece, το L'Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens και το TT Cycling Series, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.