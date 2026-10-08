Καταγγελία του Παναθηναϊκού AKTOR για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλάζει όπως φαίνεται πρακτική και περνάει στην αντεπίθεση μετά από τις δεκάδες καταγγελίες των αδελφών Αγγελόπουλων.

Αυτή τη φορά οι «πράσινοι» καταγγέλλουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι Ηρακλής - Ολυμπιακός στο Ιβανώφειο.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έλαβε σήμερα την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Είναι η τέταρτη καταγγελία που γνωστοποιήθηκε στους Πειραιώτες μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του Έλληνα τεχνικού στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός, αλλά και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούν οι «ερυθρόλευκοι» με αφαίρεση 2 βαθμών.

Η τελευταία αυτή καταγγελία επιβεβαιώνει στην πράξη πως ο Παναθηναϊκός αλλάζει εντελώς μοτίβο συμπεριφοράς απέναντι στις κινήσεις του «αιωνίου» αντιπάλου και σκοπεύει πλέον να προχωρά σε καταγγελίες για οτιδήποτε επιλήψιμο συμβεί.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών».