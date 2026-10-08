Πήρε θέση για το θέμα της Σίτι ο Μουρίνιο: «Ας γελάσουμε μαζί, ελπίζω να ζω όταν βγει η απόφαση»

«Επίθεση» κατά της Μάντσεστερ Σίτι για τις 114 οικονομικές παραβάσεις στην Premier League εξαπέλυσε ο Ζοζέ Μουρίνιο, εκφράζοντας την απαισιοδοξία του για την άμεση επιβολή ποινών.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην «Corriere dello Sport», ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετήθηκε ανοιχτά για το πολύκροτο σκάνδαλο που αντιμετωπίζουν οι «πολίτεες»

Ο «Special One» εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός για την υπόθεση. Παράλληλα, εξέφρασε τις σοβαρές αμφιβολίες του σχετικά με το αν θα υπάρξει άμεση ετυμηγορία και απόδοση ευθυνών από τα αρμόδια όργανα της Premier League, εκτιμώντας πως η διαδικασία θα καθυστερήσει σημαντικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός:

«Μάντσεστερ Σίτι; Ας γελάσουμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, αλλά, καθώς είμαι στα εξήντα μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Τώρα θα βγει μια απόφαση, μετά θα ακολουθήσει έφεση… Θα είμαι 80 ετών, ελπίζω να ζω.

Οι διαιτητές; Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είμαι εγώ. Νομίζω ότι είναι η κακή τύχη που συνδέεται με τη στιγμή που φτάνω σε έναν συγκεκριμένο σύλλογο.

Εδώ, στη Ρεάλ Μαδρίτης, έζησα τα κρίσιμα χρόνια της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Κανείς δεν το ήξερε, αλλά τα περάσαμε και τα υποφέραμε. Τώρα είναι γνωστό. Μετά, στην Τουρκία, υπήρξε το μεγάλο σκάνδαλο. Συχνά έχω βρεθεί να βιώνω αυτού του είδους τις καταστάσεις».