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Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ο Μπόρζες αποκάλυψε το πλάνο για Ιωαννίδη ενόψει Μπράγκα

Τι είπε ο τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρζες, όσον αφορά την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη για το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στη Μπράγκα.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ο Μπόρζες αποκάλυψε το πλάνο για Ιωαννίδη ενόψει Μπράγκα
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Ο Φώτης Ιωαννίδης, μετά και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο Nations League επιστρέφει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, θέλοντας να διατηρήσει το καλό μομέντουμ του και στην Πορτογαλία.

Ο 26χρονος στράικερ έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών και έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής και στα τέσσερα παιχνίδια της «γαλανόλευκης», δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Μπράγκα (09/10, 22:15), ο τεχνικός των «Λιονταριών», Ρούι Μπόρζες, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κούρασης του Έλληνα φορ αλλά και του Λουίς Σουάρες, τονίζοντας πως οι τελικές αποφάσεις για την αρχική ενδεκάδα θα ληφθούν την ημέρα του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρούι Μπόρζες:

«Ως ομάδα και σε επίπεδο προγραμματισμού, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να περιορίσουμε την καταπόνηση των παικτών, γνωρίζοντας ότι θα παίζαμε την Παρασκευή. Ό,τι μπορούσαμε να ελέγξουμε, προσπαθήσαμε να το κάνουμε στον μέγιστο βαθμό, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι.

Όσον αφορά τον Φώτη και τον Λουίς, όλα παίζουν ρόλο στη διαχείριση της προσπάθειας και έχουν να κάνουν με την υπερβολική επιβάρυνση που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης. Ο Λουίς είναι ένας από αυτούς. Θα είναι κάτι που θα αξιολογήσουμε την ημέρα του αγώνα, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη ενδεκάδα».

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