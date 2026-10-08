Lennart Neubauer: Ο Έλληνας Red Bull αθλητής για δεύτερη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής Freestyle

Ο Neubauer ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2026 αήττητος, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του αθλήματος παγκοσμίως. Η φετινή του πορεία κορυφώθηκε στο Citroën Windsurf World Cup Sylt, μία από τις πιο εμβληματικές και απαιτητικές στάσεις του παγκόσμιου Tour, όπου κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του την πρώτη θέση.

Η επιτυχία του στο Sylt είχε, ξεκίνησε από τον αγωνιστικό χώρο. Στο Single Elimination, ο 22χρονος πρωταθλητής ξεπέρασε αρχικά τον Balz Müller στον ημιτελικό και στη συνέχεια τον Dieter Van der Eyken στον μεγάλο τελικό. Στον αγώνα που έκρινε την κορυφή σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία της διοργάνωσης μέχρι εκείνη τη στιγμή, συγκεντρώνοντας 38,18 βαθμούς με ένα σχεδόν άψογο πρόγραμμα γεμάτο δύναμη, τεχνική και ακρίβεια. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα τέσσερα heats που έδωσε ο Lennart στο Single Elimination ήταν τα υψηλότερα σε βαθμολογία από όλα τα heats της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Η νίκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Neubauer έχει πλέον κατακτήσει το Sylt για τρίτη φορά, μετά τις επιτυχίες του το 2023 και το 2025, χτίζοντας μια ξεχωριστή σχέση με μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις του αθλήματος.

Το Sylt θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου windsurfing, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο και προσφέροντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στη Βόρεια Θάλασσα.

Μετά την επίσημη κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή PWA Freestyle 2026, ο Neubauer στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε το γερμανικό κοινό στο Sylt:

«Το να το πετυχαίνω αυτή τη διάκριση μπροστά σε ένα τόσο απίστευτο γερμανικό κοινό το κάνει πραγματικά ξεχωριστό. Το Sylt έχει, με διαφορά, το μεγαλύτερο κοινό από οποιονδήποτε αγώνα του Tour. Το windsurfing δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο, οπότε το να βλέπεις αυτή την τόσο παθιασμένη κοινότητα να στέκεται στην παραλία, ακόμη κι όταν βρισκόμαστε ένα χιλιόμετρο μακριά και μας παρακολουθούν με κιάλια, ενώ παιδιά έρχονται τρέχοντας ζητώντας αυτόγραφα, σημαίνει τα πάντα για εμάς».

Με την αήττητη πορεία του το 2026, την τρίτη του νίκη στο Sylt και τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο Freestyle, ο Lennart Neubauer επιβεβαιώνει πως αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου windsurfing, συνεχίζοντας παράλληλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού.