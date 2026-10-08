ΑΕΚ: Στην καλύτερη πεντάδα της πρεμιέρας του BCL ο Φρανκ Μπάρτλεϊ

Με το «δεξί» στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις μπήκε η ΑΕΚ, επικρατώντας της Σαλόν Βίλπας στην πρεμιέρα του BCL στο φινάλε χάρη σε νικητήριο lay-up του Τομά Ερτέλ.

Ωστόσο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «Ένωσης» στην αναμέτρηση ήταν φυσικά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση, σταματώντας στους 27 πόντους με 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται εκ των κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης.

Η διοργανώτρια αρχή του BCL τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία πεντάδα (Team of the Week) της 1ης αγωνιστικής, δίπλα στους Μοχάμεντ Ντιαρά (Σολέ), Γκίτις Ρατζεβίτσιους (Ρίτας), Καλίφ Μπατλ (Τσιμπόνα) και Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα).