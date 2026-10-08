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ΠΑΟΚ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Τάχα Άλι - Το πρώτο μήνυμα του Σουηδού (pic)

Ο Τάχα Άλι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία, με τον Σουηδό εξτρέμ να στέλνει το πρώτο του μήνυμα, ευχαριστώντας όλους τους φιλάθλους για την στήριξη προς το πρόσωπό του.

ΠΑΟΚ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Τάχα Άλι - Το πρώτο μήνυμα του Σουηδού (pic)
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Σε επιτυχημένη επέμβαση στον ώμο του υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) στη Γερμανία ο Τάχα Άλι, ο οποίος πλέον περνάει στην περίοδο της αποκατάστασης, μετά τον τραυματισμό που ακοπόμισε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Μάλιστα, ο Σουηδός άσος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε μέσω των social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο

Η ανάρτηση του Τάχα Άλι:

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