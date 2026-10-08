ΠΑΟΚ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Τάχα Άλι - Το πρώτο μήνυμα του Σουηδού (pic)
Ο Τάχα Άλι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία, με τον Σουηδό εξτρέμ να στέλνει το πρώτο του μήνυμα, ευχαριστώντας όλους τους φιλάθλους για την στήριξη προς το πρόσωπό του.
Σε επιτυχημένη επέμβαση στον ώμο του υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) στη Γερμανία ο Τάχα Άλι, ο οποίος πλέον περνάει στην περίοδο της αποκατάστασης, μετά τον τραυματισμό που ακοπόμισε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Μάλιστα, ο Σουηδός άσος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε μέσω των social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο
Η ανάρτηση του Τάχα Άλι: