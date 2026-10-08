Γιασικεβίτσιους για τη συναυλία της Άννας Βίσση: «Το μόνο αρνητικό ήταν που δεν ήμουν εδώ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» του Onsports και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Γιασικεβίτσιους για τη συναυλία της Άννας Βίσση: «Το μόνο αρνητικό ήταν που δεν ήμουν εδώ»
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Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Το ΜΠΙΦ» του Onsports, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει τη φαντασμαγορική και sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ,

«Το μόνο αρνητικό ήταν που δεν ήμουν εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάρας, ο οποίος φυσικά έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελληνίδα σταρ και δεν έκρυψε την... απογοήτευσή του που έχασε τη μεγάλη συναυλία.

Δείτε την εκπομπή:

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