Έκανε follow τον Άρη στα social ο Μαρκ Κιούμπαν - Του κράτησε θέση στο «Αλεξάνδρειο» η ΚΑΕ (pic)

Η εκρηκτική ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το EuroCup κόντρα στη Μπούργκος απέσπασε το ενδιαφέρον του Μαρκ Κιούμπαν, με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και πρώην ιδιοκτήτη των Ντάλας Μάβερικς να ακολουθεί τους «κιτρινόμαυρους» στο Instagram και την ΚΑΕ να του απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, o Άρης δημοσίευσε φωτογραφία από τα γνωστά χαρτάκια της εξέδρας με το μήνυμα: «Μαρκ, σου φυλάξαμε ένα πακέτο. Πότε έρχεσαι;», προσκαλώντας τον γνωστό παράγοντα του NBA να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του «Παλέ».

Η ανάρτηση του Άρη: