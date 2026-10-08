Ολυμπιακός: Κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο και πήρε την πρόκριση στο Challenge Cup

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Νακόφσκι και έφτασε με άνεση στη νίκη με 3-0 σετ, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και την Ντρίτα τη δεύτερη αγωνιστική. Κόντρα στη Νακόφσκι, ο Ολυμπιακός μπήκε από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του.

Στο πρώτο σετ οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα και έφτασαν στο 25-12, με τη Μλεΐνκοβα να σημειώνει τον τελευταίο πόντο και να διαμορφώνει το τελικό σκορ του σετ. Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και επικράτησε ακόμη πιο εύκολα με 25-11, με την Μπάνιστερ να ολοκληρώνει το σετ.

Στο τρίτο σετ η ομάδα του Πειραιά διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε στο 25-15, με την αρχηγό Μλεΐνκοβα να πετυχαίνει τον τελευταίο πόντο και να «σφραγίζει» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο με το απόλυτο των νικών και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία του στο CEV Challenge Cup.

Τα σετ (0-3): 12-25, 11-25, 15-25.