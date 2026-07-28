ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Βαγγέλης Αραμπατζής

Η ΑΕΚ διατηρεί στο δυναμικό της έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του τμήματος χάντμπολ, καθώς ο Βαγγέλης Αραμπατζής ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Ο αρχηγός συνεχίζει και την επόμενη χρονιά στο ανδρικό τμήμα Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο Βαγγέλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα μας, συμπληρώνοντας φέτος την 8η χρονιά του με τα κιτρινόμαυρα. Με τον δικέφαλο στο στήθος έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα!».

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για 8η χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στόχος όλων, μετά από μία πολύ δύσκολη χρονιά, είναι να ξανά βρεθεί η ομάδα εκεί που της αρμόζει και ευελπιστώ πως όλοι θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».