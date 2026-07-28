· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Βαγγέλης Αραμπατζής

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο.

ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Βαγγέλης Αραμπατζής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ διατηρεί στο δυναμικό της έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του τμήματος χάντμπολ, καθώς ο Βαγγέλης Αραμπατζής ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Ο αρχηγός συνεχίζει και την επόμενη χρονιά στο ανδρικό τμήμα Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο Βαγγέλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα μας, συμπληρώνοντας φέτος την 8η χρονιά του με τα κιτρινόμαυρα. Με τον δικέφαλο στο στήθος έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα!».

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για 8η χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στόχος όλων, μετά από μία πολύ δύσκολη χρονιά, είναι να ξανά βρεθεί η ομάδα εκεί που της αρμόζει και ευελπιστώ πως όλοι θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».

https://www.instagram.com/reel/DbVJ3G3udNg/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:43 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Με τον Σπανούλη θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία, θέλουμε και οι δύο να κερδίζουμε»

20:41 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Μάγιερ έως το 2030 - Την Τετάρτη (29/07) η ανακοίνωση!

20:34 EUROLEAGUE

EuroLeague: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του προγράμματος της νέας σεζόν

20:24 CONFERENCE LEAGUE

LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Σπάρτακ Τρνάβα: Ο αγώνας που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό στο Conference League

20:07 ΣΠΟΡ

Μάικλ Φελπς: «Δεν ήθελα να ζω άλλο» - Η μάχη με την κατάθλιψη κι η πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του

19:56 SUPER LEAGUE

Καμπούρ - Βόλος: LIVE το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Θεσσαλών

19:51 SUPER LEAGUE

Σπάρτα Ρότερνταμ – Αστέρας AKTOR: Live streaming το φιλικό των Αρκάδων στην Ολλανδία

19:47 SUPER LEAGUE

ΝΑΚ Μπρέντα – ΟΦΗ: Live streaming το φιλικό των Κρητικών στην Ολλανδία

19:28 SUPER LEAGUE 2

Στη Μαρκό ο Αλέξανδρος Έξαρχος

19:00 SUPER LEAGUE

Σιώπης: «Θέλω να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή οικογένεια, ήταν τιμή να φορέσω το Τριφύλλι στο στήθος»

18:57 GREEK BASKET LEAGUE

Περιστέρι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

18:38 MUNDIAL

«Βόμβα» από τους Times: Η FIFA εξετάζει την πώληση ποσοστού του Μουντιάλ - Η απάντηση της UEFA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας