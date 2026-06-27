Συνεχίζει στη Βουλιαγμένη η Κοτσιώνη

Η 27χρονη τερματοφύλακας και αρχηγός του ΝΟΒ έχει συμπληρώσει μία 11ετία στον Όμιλο, με τον οποίο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο Ελλάδας και συμμετείχε στο final-4 της Euroleague το 2019, ενώ με την εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του 2025.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την αρχηγό και τερματοφύλακα της ομάδας, Μαρίνα Κοτσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 1999, η βασική πορτιέρε της γυναικείας ομάδας ανήκει στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τα τελευταία 11 χρόνια.

Έχει συμβάλλει σε σημαντικές επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2019, η 3η θέση στην LEN Euroleague την ίδια χρονιά και το Πρωτάθλημα Ελλάδος στην Α1 Γυναικών την περίοδο 2024-2025.

Με την Εθνική Ομάδα, έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με σημαντικότερη διάκριση το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2025 στην Κίνα.

Η αρχηγός της ομάδας μας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συνεχίζω την πορεία μου φορώντας το σκουφάκι της Βουλιαγμένης. Εύχομαι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας ως ομάδα και να έχουμε μια δυνατή και επιτυχημένη σεζόν».

Ευχόμαστε στη Μαρίνα ακόμη περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα του Ν.Ο.Β.»