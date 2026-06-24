Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Γιώργος Παπαβασίλης

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Γιώργου Παπαβασίλη, ο οποίος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο από τις εγχώριες διοργανώσεις όσο και από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαβασίλη. Ο διεθνής εξτρέμ (31/7/2000, 1,82μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του Γιώργου Παπαβασίλη στον Θρύλο, μετά την τετραετία 2021-25. Με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και τρία Super Cup, ενώ τη σεζόν 2021-22, αναδείχθηκε MVP τόσο της Handball Premier, όσο και των τελικών. Επίσης, τις σεζόν 2021-22, 2022-23 και 2023-24, αναδείχθηκε καλύτερος αριστερός εξτρέμ του πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Παπαβασίλης είναι βασικός μέλος της Εθνικής μας ομάδας, ενώ πέρυσι, αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Η δήλωση του Γιώργου Παπαβασίλη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ολυμπιακό. Είναι μία ομάδα που γνωρίζω πολύ καλά και έχω ζήσει σημαντικές στιγμές στην καριέρα μου. Οι στόχοι της ομάδας μου είναι γνωστοί και δεν είναι άλλοι από τη διεκδίκηση τόσο των εγχώριων τίτλων όσο και του ευρωπαϊκού! Από την πλευρά μου, επιστρέφω με πολλή διάθεση για δουλειά και ανυπομονησία για την σεζόν που έρχεται. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία πρώτα από όλα και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 ΠΑΟΚ

2021-25 Ολυμπιακός

2019-21 ΠΑΟΚ

2016-19 ΧΑΝΘ