Εμμανουήλ Καραλής: Νικητής για δεύτερη φορά σε Diamond League

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ντόχα.

Εμμανουήλ Καραλής: Νικητής για δεύτερη φορά σε Diamond League
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Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στη Ντόχα, πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση στο επί κοντώ και κατακτώντας τη δεύτερη νίκη σε αγώνα Diamond League στην καριέρα του.

Ο «Manolo» μπορεί να μην πέρασε τα 6 μέτρα, αλλά το άλμα του πάνω από τα 5.92μ. ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει τη νίκη σε έναν αγώνα που ήταν το απόλυτο φαβορί, ειδικά εφόσον ήταν απόντες οι Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ.

Ο Έλληνας άλτης έδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου, πραγματοποιώντας έναν αγώνα υψηλού επιπέδου και έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση πριν τη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει στο Μπέρμιγχαμ σε λιγότερο από δύο μήνες.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη νίκη του Έλληνα άλτη στη σειρά αγώνων είχε έρθει στη Λωζάννη τον Αύγουστο του 2025.

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