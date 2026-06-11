Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η Έστερ Γιάσπερ

Ο ΠΑΟΚ έντυσε ξανά στα «ασπρόμαυρα» την Έστερ Γιάσπερ, μετά από μία σεζόν μακριά από τον σύλλογο.

Η Ολλανδή ακραία είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις κατά την προηγούμενη θητεία της στον Δικέφαλο του Βορρά, αποτελώντας μία από τις βασικές μονάδες της ομάδας. Έτσι, οι άνθρωποι του συλλόγου κινήθηκαν για την επιστροφή της, εκτιμώντας τόσο την ποιότητά της όσο και τη γνώση που έχει από το περιβάλλον της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Έστερ Γιάσπερ, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στην Ολλανδία στις 07/05/2001, η Έστερ Γιάσπερ αγωνίζεται ως ακραία και έχει ύψος 175cm.

Έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα από την Σνικ (2016-17), ομάδα της γενέτειρας πόλης της, με την οποία μάλιστα έφτασε και στην κατάκτηση του ολλανδικού κυπέλλου. Στη Σνικ παρέμεινε και τις επόμενες δύο αγωνιστικές σεζόν (2017-2019), αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και από τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, παίζοντας στο CEV Cup.

Η σεζόν 2019-20 την βρήκε στην Τούρινγκεν και την γερμανική Μπουντεσλίγκα, στην οποία απέκτησε περισσότερες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Τη σεζόν 2020-21 παρέμεινε στη Γερμανία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Στουτγάρδης, με την οποία κατέκτησε την δεύτερη θέση στη Μπουντεσλίγκα, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το CEV Women’s Champions League.

Στη Στουτγάρδη έμεινε και τη σεζόν 2021-22, με την οποία κατέκτησε το εγχώριο «νταμπλ», κερδίζοντας τόσο την Μπουντεσλίγκα, όσο και το κύπελλο Γερμανίας, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στον τελικό του CEV Women’s Cup.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην Πότσνταμ, με την οποία κατέκτησε το γερμανικό Σούπερ Καπ, φτάνοντας παράλληλα έως τα προημιτελικά του CEV Women’s Cup.

Την αγωνιστική σεζόν (2023-24) αγωνίστηκε στην Δρέσδη, φτάνοντας και πάλι μακριά στο CEV Women’s Cup, ενώ και στη Μπουντεσλίγκα αγωνίστηκε έως τους ημιτελικούς με την ομάδα της.

Την σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την φανέλα του ΠΑΟΚ F&U, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, οι οποίες οδήγησαν τον Δικέφαλο για πρώτη φορά στους τελικούς πρωταθλήματος.

Την επόμενη σεζόν υπέγραψε νέο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ F&U, ωστόσο η ατυχία της χτύπησε την πόρτα καθώς τραυματίστηκε με την Εθνική Ολλανδίας το περασμένο καλοκαίρι.

Πλέον, ούσα υγιής, επιστρέφει στον Δικέφαλο για να συνεχίσει εκείνο το οποίο άφησε στην μέση.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας, έχοντας κατακτήσει το Savaria Cup το 2021, ενώ παράλληλα ενισχύει την προσπάθεια της Εθνικής της ομάδας στο Volleyball Nations League.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Έστερ Γιάσπερ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω στον ΠΑΟΚ και να παλέψουμε όλοι μαζί για ακόμα μία σεζόν. Ανυπομονώ να σας δω όλους και πάλι!».

Καλώς ήρθες και πάλι στον ΠΑΟΚ, Έστερ!»