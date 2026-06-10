Με Καραλή και Τζένγκο το πρόγραμμα του Diamond League στο Όσλο

Αντίστροφη μέτρηση για τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο, ενόψει του έκτου αγώνα Diamond League της σεζόν, που θα διεξαχθεί σήμερα στο Όσλο.

Με Καραλή και Τζένγκο το πρόγραμμα του Diamond League στο Όσλο
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Ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά τα 6.00μ. που πέρασε τόσο στη Λεμεσό όσο και στο Τούρκου, κοιτάζει ακόμη ψηλότερα, σε μια περίοδο δοκιμών στα άλματά του. Όπως ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αγωνίστηκε στη Στοκχόλμη την Κυριακή, έτσι και ο Μόντο Ντουπλάντις δεν θα δώσει το «παρών» στους περίφημους "Bislett Games" στη νορβηγική πρωτεύουσα. Θα βρίσκεται, όμως, εκεί ο άνθρωπος που υποχρέωσε τον Σουηδό στην πρώτη του ήττα έπειτα από τρία χρόνια, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Εμμανουήλ Καραλής επισήμανε: «Χάρηκα πολύ για τον Κέρτις. Αυτές οι ανατροπές κάνουν το σπορ μας όμορφο και συναρπαστικό. Φυσικά έχω έρθει για να κερδίσω. Ό,τι και να γίνει στον αγώνα, στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι φίλοι και θα πάμε μετά να πιούμε ένα ποτό. Ελπίζω να έχουμε καλό καιρό αύριο, αν και σήμερα βρέχει».

Συμμετέχουν ακόμη οι αφοί Γκούτορμσεν, Σίμεν και Σόντρε, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς και Ζακ Μπράντφορντ, οι Γάλλοι Ρενό Λαβιλενί, Μπατίστ Τιερί και Τιμπό Κολέ και ο Ολλανδός Μένο Φλόον. Το επί κοντώ θα αρχίσει στις 20:30.

Αγώνων συνέχεια και για την Ελίνα Τζένγκο, η οποία δεν έχει βρει ακόμη αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας ως φετινό ρεκόρ τα 58.37 από το μίτινγκ του Τόκιο. Αντίπαλές της στον αγώνα, που θα ξεκινήσει στις 21:35, είναι η νεαρή Κινέζα Ζιγί Γιάν με το πρόσφατο παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 (71.74), η Σέρβα Αντριάνα Βίλαγκος, η Κολομβιανή Φλορ-Ρουίς Ουρτάδο, οι Νορβηγές Σίγκριντ Μπόργε και Μαρί-Τερίζ Ομπστ, η Τσέχα Νίκολα Ογκροντνίκοβα, η Λετονή Ανέτ Σιέτινα και η Γιουλέισι Ανγκούλο από το Εκουαδόρ.

Το Diamond League του Όσλο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 από τις 21:00 έως τις 23:00.

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