· Παναθηναϊκός

Συνεχίζει στο «τριφύλλι» ο Νίλσεν

Ο Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το φετινό double με τον παίκτη να συνεχίζει να αγωνίζεται και την νέα σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος. 

Συνεχίζει στο «τριφύλλι» ο Νίλσεν
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Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν για το βόλεϊ ανδρών.

Αναλυτικά:

Ο Δανός διαγώνιος θα παραμείνει στους νταμπλούχους Ελλάδας αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com o Ράσμους Μπρόνινγκ Νίλσεν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για άλλη μια σεζόν! Είναι ένας φανταστικός Σύλλογος με υπέροχους ανθρώπους και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να είμαι μέρος του ταξιδιού. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να συνεισφέρω στην ομάδα και να δημιουργήσουμε περισσότερες υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν!»

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