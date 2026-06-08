«Χτυπά Φερεϊρίνια ο Παναθηναϊκός» - Τι αναφέρουν στη Βραζιλία

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του και μία από τις περιπτώσεις που παραμένουν στο προσκήνιο είναι εκείνη του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Στη Βραζιλία επιμένουν ότι οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τον 26χρονο εξτρέμ και έχουν ήδη διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η αθηναϊκή ομάδα προτιμά ένα μοντέλο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει αρχικά δανεισμό και δικαίωμα αγοράς στο τέλος της σεζόν.

Ωστόσο, η στάση της Σάο Πάουλο δείχνει να αποτελεί το βασικό εμπόδιο. Η βραζιλιάνικη ομάδα δεν εμφανίζεται θετική σε νέο δανεισμό του ποδοσφαιριστή και προκρίνει μόνο το ενδεχόμενο οριστικής μεταγραφής.

Οι πληροφορίες από τη Νότια Αμερική αναφέρουν ότι η τιμή που έχει θέσει ο σύλλογος για την παραχώρηση του παίκτη αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση της Σάο Πάουλο επιδιώκει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του ρόστερ της και μία ενδεχόμενη πώληση θα βοηθούσε τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Φερεϊρίνια δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του 2027, γεγονός που δίνει στη βραζιλιάνικη ομάδα σημαντικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, οι απολαβές του φτάνουν περίπου τις 100.000 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εικόνας.

Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, πάντως, το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Ευρώπη αντιμετωπίζεται θετικά. Η προοπτική να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αποτελεί ένα σενάριο που τον ενδιαφέρει, κάτι που θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο εφόσον οι δύο σύλλογοι καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.