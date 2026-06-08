Στέφανος Καραγιάννης στο Onsports: «Το ταβάνι του Κρόνου πρέπει να το θέσουμε εμείς»

Η σεζόν 2025/26 θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην ιστορία του Κρόνου BC PLASIS.

Στην πρώτη κιόλας χρονιά της νέας διοίκησης, ο σύλλογος κατάφερε να κατακτήσει τα πρωταθλήματα σε άνδρες και γυναίκες, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις υψηλές φιλοδοξίες που είχαν τεθεί από την πρώτη ημέρα.

Οι άνδρες πανηγύρισαν την άνοδο στην Elite League, ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες, τη νέα σεζόν, θα αγωνίζονται στα «σαλόνια» της Α1. Παράλληλα, οι ακαδημίες συνέχισαν να αποτελούν τη μεγάλη δύναμη του οργανισμού, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα ηλικιακά τμήματα.

Ο αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός του Κρόνου BC PLASIS, Στέφανος Καραγιάννης, μιλά στο Onsports για τη διαδρομή προς την επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι: «Όταν μιλούσαμε για δύο πρωταθλήματα, κάποιοι γελούσαν ειρωνικά».

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της μετάβασης, τη σχέση που χτίστηκε με τον κόσμο του Αγίου Δημητρίου και το όραμα για το μέλλον ενός συλλόγου που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια ιστορίας.

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Η συνέντευξη του Στέφανου Καραγιάννη στο Onsports.gr

Η πρώτη χρονιά της νέας διοίκησης μόνο ως ονειρική μπορεί να χαρακτηριστεί με πρωταθλήματα σε άντρες και γυναίκες. Πόσο εύκολο ήταν όλο αυτό;

«Πράγματι αυτό το οποίο καταφέραμε, ήταν κάτι που λίγοι το φανταζόντουσαν πέρσι αρχές Μαΐου, όπου αναλάβαμε την ομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στο να καταφέρουμε να πείσουμε παίκτες και προπονητές, για το πλάνο “ανόδων”, που ίσως κι εγώ παρορμητικά είχα θέσει ως στόχο από την πρώτη ημέρα, που ασχολήθηκα με την ομάδα.

Μάλιστα, είπα πως εγώ ήρθα στην ομάδα να κάνω πρωταθλητισμό και οι φίλοι μου Χρήστος (σ.σ. Μεσσήνης), Μήνας (σ.σ. Δήμος) και Δημήτρης (σ.σ. Αγγελόπουλος) μου έλεγαν να μην ανεβάζω τόσο πολύ τον πήχη. Όμως, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Αν βάλω κάτι στόχο, θα το καταφέρω αργά ή γρήγορα με πολύ δουλειά!!! Χαρακτηριστικά θυμάμαι τις πρώτες συναντήσεις με παίκτες, παίκτριες και προπονητές αρχές Ιουνίου. Η ομάδα των αντρών μην ξεχνάμε πώς ήταν Γ Εθνική, έχοντας κάνει την αίτηση για την wild card!!!

Οπότε, όταν έλεγα ότι στόχος είναι τα δύο πρωταθλήματα σε άντρες και γυναίκες, κάποιοι γέλαγαν ειρωνικά λέγοντας μου ότι ακόμα είστε Γ Εθνική στους άντρες και μιλάτε για Α2;

Στο σημείο αυτό, να σημειώσω πως η ομάδα δεν έκανε πρωταθλητισμό μόνο στις γυναίκες και στους άντρες, αλλά και στις ακαδημίες αγοριών και κοριτσιών. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αφού κι εκεί η χρονιά ήταν τρομερή, και πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα».

Όταν την περσινή σεζόν αναλαμβάνατε το σύλλογο πιστεύατε ότι θα μπορούσε να έρθει τόσο γρήγορα όλη αυτή η επιτυχία;

«Με δεδομένο ότι ο καθένας από τους τέσσερις μας (εγώ, Χρήστος, Μήνας, Δημήτρης) είχε ξεκάθαρους ρόλους μέσα στο οργανόγραμμα μας, ήμουν 200% σίγουρος.

Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές μέσα στην χρονιά, όταν μετά από κάποιες ήττες ή κακές εμφανίσεις, αρχίσαμε να έχουμε κάποιες αμφιβολίες, είπα στους συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, να είμαστε πιστοί στο πλάνο και στις αρχές μας, και θα τα καταφέρουμε. Στο σημείο αυτό να τους ευχαριστώ και τους τρεις για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στις όποιες αγωνιστικές αποφάσεις πήρα».

Μέσα σε μόλις ένα καλοκαίρι ο σύλλογος άλλαξε εντελώς το προφίλ, τους στόχους και το στάτους του. Όντας ένα κομβικό μέλος αυτής της κατάστασης πως ήταν αυτή η μεταβατική περίοδος;

«Ήταν πολύ δύσκολο και απαιτητικό, κυρίως στο να πείσουμε όλους τους ανθρώπους από την παλαιά διοίκηση, αλλά και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους με τον σύλλογο για τους νέους στόχους της ομάδας. Απαιτήθηκε πολύ δουλειά, χρόνος και χρήματα φυσικά.

Όταν μιλούσαμε για πρωταθλητισμό, τους φαινόταν λίγο περίεργο και είχαν τον φόβο ότι θα διαλυθούν ακαδημίες του συλλόγου και θα αλλάξει μορφή σύλλογος. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε όπως ανέφερα και παραπάνω.

Οφείλω, όμως, πραγματικά να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Στο σημείο αυτό νομίζω αξίζει να τονιστεί ότι στην αρχή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων των ομάδων, ο κόσμος της περιοχής του Αγίου Δημητρίου ήταν λίγο συγκρατημένος απέναντι μας, στο τέλος όμως, όλοι μας αγκάλιασαν και μας στήριξαν».

Τη φετινή χρονιά ο σύλλογος γιορτάζει 50 χρόνια ζωής. Τι σημαίνει για εσάς αυτό και πόσο αποτέλεσε κίνητρο για να ασχοληθείτε με το σύλλογο;

«Φυσικά και αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε στα 50 χρόνια του συλλόγου, η αντρική μας ομάδα να αγωνιστεί στην Elite League μετά από 35 χρόνια και η γυναικεία ομάδα στην Α1 γυναικών! Γενικά, προσωπικά, το κίνητρο μου ήταν να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τις προσδοκίες του κόσμου του Άγιου Δημητρίου για την ομάδα, να πιστέψουν σε αυτό που δημιουργείται, να αγαπήσουν τα παιδιά των ακαδημιών τον σύλλογο και να καταφέρω με όλη μου την στάση εντός των αγωνιστικών χώρων -ίσως πολλές φορές να έβγαζα περισσότερο πάθος και ένταση από ότι έπρεπε (σ.σ. γέλια)- να υποστηρίζουν με πάθος την ομάδα».

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Τόσο σε άντρες όσο και στις γυναίκες ο Κρόνος ξεκίνησε τη χρονιά ως μεγάλο φαβορί, όμως την ίδια στιγμή ήταν και οι δύο ομάδες καινούριες και χωρίς έναν κορμό. Πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα να διαχειριστείτε την πίεση του φαβορί χτίζοντας παράλληλα κάτι από την αρχή;

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο δέχτηκα κάποια κριτική, η οποία όμως και για εμένα αλλά και για τις ομάδες μας αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο.

Για να απαντήσω, λοιπόν, σας αναφέρω πως δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν είναι τυχαίο πως όταν στα μέσα Αυγούστου σε κάποιο ραδιοφωνικό Μέσο με ρώτησαν ποιος είναι ο στόχος των ομάδων αντρών και γυναικών, απάντησα μονολεκτικά λέγοντας “ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΥΣΤΗΡΑ”.

Ο συνάδελφος σας τότε ίσως ξαφνιάστηκε λέγοντας μου: “Μήπως ανεβάζετε τον πήχη και αυτό σας φορτώσει με άγχος;” και χαρακτηριστικά του απάντησα πως: “εάν δεν πάρουμε τα δύο πρωταθλήματα θα έχουμε αποτύχει. Το άγχος και η πίεση προσωπικά είναι κάτι που με γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια για αυτό που κάνω”.

Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες και παίκτριες, όλους τους προπονητές και γενικότερα όλα τα αγωνιστικά team, για την τρομερή προσπάθεια και επιμονή που είχαν κατά την διάρκεια της χρονιάς, και κυρίως που με… ανέχτηκαν (σ.σ. γέλια)».

Πέρσι ξεκινήσατε τη χρονιά λέγοντας ότι πάμε για πρωτάθλημα σε άντρες και γυναίκες. Μετά την φετινή εμπειρία ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε για τη νέα σεζόν;

«Για το αντρικό μας τμήμα ο στόχος θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση στην κατηγορία για 2 έτη και όταν αισθανθούμε ότι “έχουμε χτίσει την νοοτροπία και τις βάσεις” για το βήμα παραπάνω θα κάνουμε την προσπάθεια μας για μια χρονιά πρωταθλητισμού.

Για το γυναικείο τμήμα, πιστεύω πως ο στόχος θα πρέπει να είναι η παραμονή στην μεγάλη κατηγορία και αν αισθανθούμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή με κάποια αθλήτρια, κτλ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες των ακαδημιών μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και εξαιρετικές, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τις ακαδημίες μας».

Βιώνοντας εκ των έσω την ομάδα και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δυναμικό της ποιο θα λέγατε πως είναι το ταβάνι της για τα επόμενα χρόνια;

«Θεωρώ πως ο σύλλογος αυτή την στιγμή παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό απεικονίζεται και στο γεγονός πως ο Κρόνος αποτελεί πια προτεραιότητα για αθλητές και αθλήτριες που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήθελαν καν να ακούσουν το όνομα Κρόνος.

Για εμένα, δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε, θα πρέπει να έχουμε στόχο να σταθεροποιηθούμε στην Elite League και Α1 γυναικών, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μετά να κάνουμε την προσπάθεια μας για άνοδο στην GBL στους άντρες και την έξοδο στην Ευρώπη για τις γυναίκες. Στην περίοδο αυτή σταθεροποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες των ακαδημιών μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και εξαιρετικές, ώστε να χτίσουμε τα θεμέλια του συλλόγου.

Με σταθερά βήματα, θα καταφέρουμε να μην είμαστε ακόμα ένα πυροτέχνημα. Το ταβάνι θα πρέπει να το θέσουμε εμείς, ώστε να έχουμε συνέπεια και να αντέξουμε στο χρόνο».

Ο κόσμος του Αγίου Δημητρίου στην αρχή έδειξε μία διστακτικότητα να στηρίξει την προσπάθεια, όμως ειδικά στο τέλος φάνηκε να χτίζεται μία σχέση αγάπης. Ποια ήταν η δική σας εμπειρία από τον κόσμο του Αγίου Δημητρίου; Τι σας έλεγαν και πως υποδέχθηκε τη νέα διοίκηση στο σύλλογο;

«Πράγματι, στην αρχή ο κόσμος ήταν λίγο διστακτικός μαζί μας. Όχι μόνο ο κόσμος αλλά και οι γονείς των ακαδημιών μας. Ίσως να μην μας είχαν εμπιστοσύνη.

Οφείλω να αναφέρω, πως η μετάβαση στις αρχές και την πίστη στο πλάνο, που ανέφερα συνέχεια σε όλους ήταν λίγο πιεστική και δύσκολο για κάποιους να την αποδεχτούν.

Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον φίλο μου, τον Χρήστο (σ.σ. Μεσσήνη) να μου λέει τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στην χρονιά: “Ρε Στέφανε μήπως είσαι πολύ αυστηρός; Να είμαστε λίγο πιο χαλαροί;”. Εγώ πάντα του έλεγα: “Πίστη στις αρχές μας και στο πλάνο μας. Ταμείο στο τέλος της χρονιάς”.

Στην πορεία της χρονιάς, όμως οι γονείς των παιδιών των ακαδημιών μας, ο κόσμος του Αγίου Δημητρίου και ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους ήμουν αυστηρός μαζί τους, κατάλαβαν πως κάτι σημαντικό και ωραίο για την περιοχή και τα παιδιά τους θα γίνει.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ένιωσα πως αρχίζει να υπάρχει εμπιστοσύνη.

Πιστεύω πως με αποκορύφωμα τον τελικό της αντρικής μας ομάδας, όπου δέχτηκα συγχαρητήρια από τους αντιπάλους και όλο τον μπασκετικό κόσμο, αποδείξαμε πως κόσμος και ομάδα μπορούν να γίνουν ένα.

Την εβδομάδα μετά τον τελικό, πάρα πολλοί φίλοι αλλά και άνθρωποι που στην αρχή της χρονιάς δεν πατούσαν γήπεδο, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε πως ανυπομονούμε για την νέα χρονιά και υποσχόμαστε πως θα ακολουθούμε παντού την ομάδα. Μάλιστα με ρώταγαν για τα εκτός έδρας ταξίδια!

Εγώ έχω να τους πω τα ίδια: “Να μας πιστεύουν, να πιστεύουν στις αγωνιστικές ηθικές αρχές του συλλόγου και των προπονητών μας, να υποστηρίζουν όλα τα τμήματα του συλλόγου κι αυτό δεν αφορά μόνο την αντρική και γυναικεία ομάδα αλλά και τις ακαδημίες. Η ομάδα θα τους το ανταποδώσει με πολλές χαρές στο τέλος!!!”».

Εκτός από το αντρικό είδαμε φέτος εξαιρετικά αποτελέσματα και σε επίπεδο υποδομών με παιδικό, εφηβικό, κορασίδες και νεανίδες να διεκδικούν με αξιώσεις τίτλους και να παίρνουν πρωταθλήματα. Πόσο σημαντικό ήταν στο πλάνο που είχατε, το κομμάτι των υποδομών;

«Ο Κρόνος στα 50 χρόνια ιστορίας του είναι γνωστός και ξακουστός για την προσοχή που δίνει στις ακαδημίες. Δεν ήρθαμε να αλλάξουμε το DNA του συλλόγου, αλλά να το αναβαθμίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε η βάση πάντα ήταν και θα είναι οι ακαδημίες. Από την πρώτη στιγμή επενδύσαμε σε αρκετούς προπονητές με όρεξη και τεχνογνωσία που διασφάλισαν ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο ο σύλλογος θα συνεχίσει σε υψηλά στάνταρ. Πλέον, και έχοντας ως παρακαταθήκη την περσινή χρονιά ο στόχος είναι να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις με στόχο να κοιτάξουμε ακόμα ψηλότερα»!