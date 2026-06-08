· Παναθηναϊκός

Παραμένει «πράσινη» η Αντωνακάκη

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γιωργίνα Αντωνακάκη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Παραμένει «πράσινη» η Αντωνακάκη
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Σε μία ακόμα πολύ σημαντική ανακοίνωση προχώρησε η διοίκηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού καθώς γνωστοποίησε την επέκτα;ση της συνεργασίας της με την Γιωργίνα Ανταωνακάκη στο βόλεϊ γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διεθνής λίμπερο θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γιωργίνα Αντωνακάκη δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα είμαι για άλλη μια χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε μαζί με τον προπονητή και τις συμπαίκτριές μου αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα και το σταφ για την εμπιστοσύνη τους, εύχομαι να έχουμε υγεία, μια πολύ καλή σεζόν, με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!».

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