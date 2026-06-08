Πόσο έτοιμοι είστε για τους Limp Bizkit;

Oι Limp Bizkit, οι Αμερικανοί γίγαντες του nu-metal ξεκίνησαν ιδανικά την καλοκαιρινή περιοδεία τους και την 15η Ιουνίου το Release Athens τους υποδέχεται επιτέλους στην Πλατεία Νερού!

Η αρχή έγινε στην Κρακοβία στις 3/6 και αμέσως μετά στα γερμανικά φεστιβάλ Rock am Ring και Rock im Park, με παραπάνω από 150 χιλιάδες να παρακολουθούν τα headline set τους.

Ο frontman Fred Durst ήταν, όπως αναμενόταν, σε μόνιμο… party mood με τον κιθαρίστα Wes Borland στο πλάι του να παρουσιάζει τη νέα αμφίεσή του!

Η setlist προφανώς είναι γεμάτη από τα τεράστια hit τους, ο λόγος δηλαδή που θα γεμίσει από fans η Πλατεία Νερού: «My Generation», «Break Stuff», «My Way», «Rollin’ (Air Raid Vehicle)», «Take A Look Around», «Behind Blue Eyes» (The Who cover), «Nookie», «Full Nelson»!

Σειρά έχουν τα Rock For People στην Πράγα και το περίφημο Download Festival στην Αγγλία και αμέσως μετά, Πλατεία Νερού!

So come and get it!

Πρόλαβε το εισιτήριό σου εδώ, καθώς το sold-out πλησιάζει!

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες τρεις ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση.

Kαι οι τρεις ισχύουν έως και το μεσημέρι της Δευτέρας 15/6

ΤΡΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού) + Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) 185€ (κέρδος 40 ευρώ)

ΔΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού) 115€ (κέρδος 30€)

ΔΙΗΜΕΡΟ: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) 140€ (κέρδος 25€)