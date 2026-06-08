Παναθηναϊκός: Προχωρημένες συζητήσεις με τη Βίτζεβ Λοτζ για τον Σβιντέρσκι – Όσα λένε στην Πολωνία

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι σε μεταγραφικό επίπεδο, καθώς πέρα από τις κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ, καλείται να διαχειριστεί και αρκετές υποθέσεις αποχωρήσεων.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που φαίνεται να βρίσκονται εκτός πλάνων συγκαταλέγεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι, για τον οποίο είχε υπάρξει κινητικότητα και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο Τόμαζ Βλόνταρτσικ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεβ Λοτζ, με στόχο την επιστροφή του 29χρονου επιθετικού στην Πολωνία.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η υπόθεση παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του «τριφυλλιού» παραμένουν υψηλές. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.