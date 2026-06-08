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ΠΑΟΚ: Ήρθε στην Ελλάδα και «πιάνει» δουλειά ο Μάτος

Ο Λέο Μάτος συμφώνησε σε όλα με τον «Δικέφαλο» και προσγειώθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει δουλειά.

ΠΑΟΚ: Ήρθε στην Ελλάδα και «πιάνει» δουλειά ο Μάτος
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Ο Λέο Μάτος με το που συμφώνησε σε όλα με τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε στη χώρα μας για να πιάσει δουλειά.

Ο Λέο Μάτος αποτελεί τον νέο αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο να έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση της ομάδας για την νέα σεζόν θα περάσουν από τα χέρια του πρώην ποδοσφαιριστή και για τον λόγο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνεται ώστε να προβεί στις πρώτες του ενέργειες.

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