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Μουντιάλ 2026: Πλήγμα με Εζαλζουλί στο Μαρόκο, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα

Ο Αμπντέ Εζαλζουλί υπέστη κάταγμα έσω πλαγίου συνδέσμου και όλα δείχνουν ότι θα μείνει εκτός αποστολής του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα με Εζαλζουλί στο Μαρόκο, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα
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Ιδιαίτερα δυσάρεστα είναι τα νέα για την αφρικανική εθνική ομάδα, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο κύπελλο και την αναμέτρηση της πρεμιέρας με αντίπαλο τη Βραζιλία (14/06, 01:00).

Οι φόβοι για τον τραυματισμό του Αμπντέ Εζαλζουλί επιβεβαιώθηκαν, με τον εξτρέμ της Μπέτις να τίθεται, εκτός απροόπτου, εκτός πλάνων για τη διοργάνωση. Ο 24χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με τη Νορβηγία και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Οι τελευταίες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα έσω πλαγίου συνδέσμου, τραυματισμό που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η τεχνική ηγεσία του Μαρόκου αναμένεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή στην τελική αποστολή. Ο Εζαλζουλί ολοκλήρωσε μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπέτις, καταγράφοντας 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 15 γκολ και 13 ασίστ.

Προβλήματα προέκυψαν και με τον Νουσέρ Μαζραουί, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Νορβηγία. Ο φουλ μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη εξάρθρωση ώμου και εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός για περίπου δέκα ημέρες, γεγονός που τον θέτει εκτός της αναμέτρησης της πρεμιέρας απέναντι στη Βραζιλία.

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