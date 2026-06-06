Εκατομμυριούχα teenager: Το ποσό που έλαβε η Μίρρα Αντρέεβα για την κατάκτηση του Roland Garros

Δείτε το ποσό που εξασφάλισε η 19χρονη Μίρρα Αντρέεβα, μετά την κατάκτηση του Grand Slam του Παρισιού.

Εκατομμυριούχα teenager: Το ποσό που έλαβε η Μίρρα Αντρέεβα για την κατάκτηση του Roland Garros
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Η Μίρρα Αντρέεβα επικράτησε με 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα στον τελικό του Roland Garros και σήκωσε το πρώτο της Grand Slam σε ηλικία 19 ετών.

Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια με αυτή της τη νίκη έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 2.8 εκατομμύρια ευρώ, με τη Χβαλίνσκα ως φιναλίστ να λαμβάνει περίπου 1.5 εκατομμύριο.

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