Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριστίτσεβιτς

Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε ο Πανιώνιος, ο οποίος ενισχύθηκε στη θέση του τερματοφύλακα με την απόκτηση του Σλόμπονταν Ριστίτσεβιτς.

Ο 34χρονος Σέρβος γκολκίπερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό την τριετία 2022-2025, διάστημα κατά το οποίο αποτέλεσε βασικό στέλεχος των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα της υδατοσφαίρισης.

Στην πολυετή καριέρα του έχει αγωνιστεί σε αρκετούς σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Παρτιζάν, η Μαρσέιγ, η Κατάνια και η Νόβι Μπέογκραντ.

Παράλληλα, διαθέτει πλούσια διεθνή παρουσία με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2014.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Μεγάλη μεταγραφή για την ομάδα των Ανδρών με την απόκτηση του Strajo Rističević.

Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον διεθνή Σέρβο τερματοφύλακα Strajo Dimitrije Rističević για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Strajo Rističević είναι ένας από τους πλέον έμπειρους Σέρβους τερματοφύλακες της γενιάς του, με μακρά παρουσία σε υψηλό επίπεδο τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Partizan, της οποίας υπήρξε και αρχηγός, καθώς και στις Marseille, Catania, Novi Beograd, Παναθηναϊκό και Primorac Kotor.

Με την Εθνική Σερβίας έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αποτελώντας σταθερά μέλος του υψηλού επιπέδου των Σέρβων διεθνών αθλητών.

Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητά του αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη νέα αγωνιστική περίοδο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τον έχουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου.

Strajo, σε καλωσορίζουμε στον Πανιώνιο και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με το κυανέρυθρο σκουφάκι.

Welcome to Panionios, Strajo! We wish to you health and many successes with the blue and red cap!»