Προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros ο Κομπόλι - Αποσύρθηκε ο Αρνάλντι!

Το πρώτο major τίτλο του θα διεκδικήσει ο Φλάβιο Κομπόλι, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον τελικό του φετινού Roland Garros.

Ο Ιταλός πέρασε άνευ αγώνα στον τελικό καθώς ο Ματέο Αρνάλντι ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα κατεβεί στην αναμέτρηση με τον συμπατριώτη του.

Το νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης θα τεθεί αντιμέτωπος στον τελικό με τον Σάσα Ζβέρεφ (7/6).