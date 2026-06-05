Προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros ο Κομπόλι - Αποσύρθηκε ο Αρνάλντι!

Στον τελικό του Roland Garros πέρασε ο Φλάβιο Κομπόλι, με τον αντίπαλό και συμπατριώτη του στα ημιτελικά, Ματέο Αρνάλντι, να αποσύρεται από τον αγώνα

Προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros ο Κομπόλι - Αποσύρθηκε ο Αρνάλντι!
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Το πρώτο major τίτλο του θα διεκδικήσει ο Φλάβιο Κομπόλι, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον τελικό του φετινού Roland Garros.

Ο Ιταλός πέρασε άνευ αγώνα στον τελικό καθώς ο Ματέο Αρνάλντι ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα κατεβεί στην αναμέτρηση με τον συμπατριώτη του.

Το νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης θα τεθεί αντιμέτωπος στον τελικό με τον Σάσα Ζβέρεφ (7/6).

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