Στον τελικό του Roland Garros ο Ζβέρεφ!

Στον τελικό του Roland Garros προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 3-1 σετ του Γιακούμπ Μένσικ, με τον γερμανό να διεκδικεί Grand Slam του Παρισιού για πρώτη φορά.

Στον τελικό του Roland Garros ο Ζβέρεφ!
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Έπειτα από μεγάλη μάχη με τον Γιακούμπ Μένσικ, ο Σάσα Σβέρεφ υπέταξε τον πολωνό με 3-1 σετ, εξασφαλίζοντας τη θέση του στον μεγάλο τελικό του γαλλικού Grand Slam.

Πλέον, το Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ένα μόλις βήμα μακριά από το μεγάλο του την κατάκτηση του πρώτου major της καριέρας του, που παράλληλα θα αποτελέσει και τον 25ο τίτλο της επαγγελματικής του πορείας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους δύο αθλητές να κρατούν το σερβίς τους, με τον Μένσικ να χάνει τρία break points. Ο Ζβέρεφ έκανε το break για το 6-5, κλείνοντας αμέσως μετά το σετ στο δικό του σερβίς.

Στο 2ο σετ ο Σβέρεφ κυριάρχησε, πετυχαίνοντας δύο breaks, καθαρίζοντας με συνοπτικές διαδικασίες το σετ, παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα με 2-0.

Ο Μένσικ έβγαλε την αντίδραση, ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή του και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 σετ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον ημιτελικό. Ο Ζβέρεφ, ωστόσο, πήρε το καθοριστικό σετ με 6-3 και πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση.

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