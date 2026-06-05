Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο δυναμικό του μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της σύγχρονης ιστορίας του γυναικείου βόλεϊ, καθώς η Πέννυ Ρόγκα ανανέωσε τη συνεργασία της με το «τριφύλλι».

Η αρχηγός των «πράσινων» υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα τη διατηρήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με την εμπειρία, την αγωνιστική της ποιότητα και τον ηγετικό της χαρακτήρα, η Ρόγκα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Πέννυ Ρόγκα για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Πέννυ Ρόγκα ανέφερε τα εξής: "Η περσινή χρονιά ήταν ονειρική για μένα όχι μόνο για αυτά που καταφέραμε σαν ομάδα αλλά γιατί γύρισα σπίτι μου. Αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν. Είμαι εδώ για να παλέψουμε και την νέα χρονιά όλοι μαζί να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό μας στην κορυφή. Ευχαριστώ τον κύριο Βρανόπουλο και την διοίκηση για όλα όσα έχουν κάνει για μένα και την ομάδα μας και για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ για την νέα σεζόν"».