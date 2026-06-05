· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

Η σημαία παραμένει στον ιστό της έως το 2027!

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο δυναμικό του μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της σύγχρονης ιστορίας του γυναικείου βόλεϊ, καθώς η Πέννυ Ρόγκα ανανέωσε τη συνεργασία της με το «τριφύλλι».

Η αρχηγός των «πράσινων» υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα τη διατηρήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με την εμπειρία, την αγωνιστική της ποιότητα και τον ηγετικό της χαρακτήρα, η Ρόγκα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Πέννυ Ρόγκα για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Πέννυ Ρόγκα ανέφερε τα εξής: "Η περσινή χρονιά ήταν ονειρική για μένα όχι μόνο για αυτά που καταφέραμε σαν ομάδα αλλά γιατί γύρισα σπίτι μου. Αλλά όλα αυτά είναι παρελθόν. Είμαι εδώ για να παλέψουμε και την νέα χρονιά όλοι μαζί να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό μας στην κορυφή. Ευχαριστώ τον κύριο Βρανόπουλο και την διοίκηση για όλα όσα έχουν κάνει για μένα και την ομάδα μας και για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ για την νέα σεζόν"».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο με κουίζ για καλά διαβασμένους (vid.)

18:09 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

17:45 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα εποχή Στέλιου Μαλεζά στη Νίκη Βόλου

17:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

17:00 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο.

16:59 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» αποκάλυψε τη... βόμβα του Πέρεθ αν εκλεγεί

16:27 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός: Τέλος και επίσημα ο Σαραγόσα

15:56 SUPER LEAGUE

Οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν να επιμένουν για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»

15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον

15:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας